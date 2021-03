Valmadrera: il "Fatebenefratelli" è pronto per iniziare le vaccinazioni degli over 80

Tutto pronto a Valmadrera per iniziare le vaccinazioni anti-Covid. Il Centro Culturale "Fatebenefratelli" è diventato, dopo la campagna antinfluenzale, un centro vaccinale anche per le inoculazioni contro il coronavirus grazie al lavoro svolto negli ultimi giorni. Grazie alla disponibilità dei due Gruppi Medici di Base presenti a Valmadrera, il Centro Cuneo di Via Roma e il Gruppo Cure Primarie di via Casnedi, e dell’impegno solidale dei Gruppi di Protezione Civile e della Croce Rossa, il Centro di Valmadrera ospiterà, a partire dalla mattinata di lunedì 15 marzo, tutta la "macchina" che sottoporrà a vaccinazione gli ultraottantenni del Distretto, ovvero dei Comuni di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario.

«Gli Amministratori» hanno ringraziato «l’Ats della Brianza per aver razionalizzato sul territorio il servizio che permette alle famiglie degli anziani minori difficoltà rispetto a una necessità irrinunciabile».