Valmadrera: terminata la tracciatura della segnaletica sportiva alla "Vassena"

L'attuale situazione di emergenza sanitaria e la conseguente necessità di mantenere il distanziamento anche durante le ore di educazione fisica, hanno portato gli insegnanti della Scuola secondaria di 1° grado a prevedere lo svolgimento di più attività all'aria aperta.

Nei giorni scorsi, come concordato con il prof. Nogara, è stata tracciata la segnaletica sportiva sui campi esterni presso la Scuola Secondaria "L.B. Vassena". In particolare, nell'area esterna alla palestra sono stati individuati tre campi da badminton, mentre nell'area esterna sotto la via Bovara è stato tracciato il campo di basket.

