L'ex sindaca di Buckingham in visita a Valmadrera

"Sono in Italia in vacanza l'ex sindaco di Buckingham mrs. Margaret Gateley e il marito Paul. Naturalmente nel loro tour italiano si sono fermati a Valmadrera. Margaret era infatti molto ansiosa di conoscere la nostra città, con cui lei stessa ha stipulato il patto di amicizia con Buckingham, ed è rimasta molto colpita dalla bellezza del nostro territorio". Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera, commenta così la recente visita della ex collega mrs. Margaret Gateley insieme al coniuge. La coppia, guidata da Fiorenza Pelucchi, in qualità di componente del comitato gemellaggio, ha visitato qualche angolo della città: dal santuario di San Martino al complesso del Fatebenefratelli con visita personalizzata all'orto botanico.

Infine Margaret e Paul Gateley sono stati accolti dal sindaco Antonio Rusconi a Parè per un momento di convivialità e scambio culturale vista lago, nel quale sono stati portati i saluti dal Buckingham Town Council. "Sono in programma attività da parte della Twinning association di Buckingham alla quale saremo invitati a prendere parte. Margaret, sindaco di Buckingham fino a 15 giorni fa, è rimasta nel ruolo di consigliere comunale, mentre il nuovo sindaco Counsilior è Anja Schaefer che presto speriamo di incontrare".