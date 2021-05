Voglia di calcio? Al "Rio Torto" parte la sperimentazione: il campo in affitto anche ai privati

Novità per gli amanti del calcio. Il campo in erba sintetica, inaugurato nel 2019, situato all'interno centro sportivo intercomunale "Rio Torto" sarà utilizzabile anche dai privati, seppur inizialmente con orari limitati. Le amministrazioni comunali di Valmadrera e Malgrate partiranno a breve con un esperimento di due giorni la settimana, il mercoledì ed il venerdì, dalle 19 alle 21. Le motivazioni sono da ricercare nella contemporanea attività sportiva delle associazioni calcistiche e nell'incertezza del periodo legata alla pandemia.

Campo da calcio del "Rio Torto": come prenotare

L'ultimo decreto infatti prevede la possibilità di praticare attività sportiva all'aperto in zona gialla, ma questa viene rivalutata di settimana in settimana. Per prenotarsi basterà accedere al sito del Comune di Valmadrera ricercando tra i servizi online la sezione "prenotazione campo sintetico". La prenotazione dovrà essere effettuata almeno 48 ore prima della seduta. Per quanto riguarda il tariffario, si prevede una distinzione tra residenti (Valmadrera e Malgrate) e non; sarà inoltre prenotabile il campo a 5, oppure il campo nella sua interezza (8 giocatori).

«Partiremo con questo esperimento di pochi giorni la settimana, vedremo quale sarà la risposta dei privati e poi faremo successive valutazioni. L'incertezza del periodo ci obbliga a procedere "by step", ma siamo contenti di poter proporre questa opzione sportiva, tra l'altro a tariffe per i residenti più basse o in linea con altri campi della provincia», fanno sapere dal Comune di Valmadrera.