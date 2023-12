Il benvenuto al nuovo agente Chiara Gasparini

In arrivo un nuovo agente per il comando di Polizia locale di via Mazzini: si tratta di Chiara Gasparini, lecchese e classe 2002, assunta grazie ad un accordo tra il Comune di Ballabio ed quello di Montevecchia per l’utilizzo di una graduatoria di pubblico concorso. La nuova vigilessa sarà effettiva dal 2 Gennaio 2024 e l’assunzione avverrà con un contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nell’area degli istruttori (ex categoria C1).

Il sindaco Bussola: "Priorità alla sicurezza"

Chiara Gasparini, che sostituisce un collega trasferitosi a Desio con mobilità, va ad aggiungersi agli agenti coordinati dal comandante Marco Maggio, responsabile in convenzione del comando intercomunale di polizia locale di Ballabio, Cortenova, Premana e Margno.

"Sono molto soddisfatto per questa nuova assunzione - dichiara il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola - dopo diversi anni di viavai finalmente potremo ridare stabilità alla nostra Polizia locale con agenti di giovane età e, soprattutto, residenti nel territorio. La Polizia locale, per noi, svolge un lavoro di primaria importanza per la sicurezza dei ballabiesi, improntato alla prevenzione, ed in collaborazione con le altre forze dell’ordine. All’agente Gasparini va il mio benvenuto e l’augurio di buon lavoro".