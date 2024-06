"No ai tagli, vanno ripristinate le corse dei bus da Premana a Bellano"

"Vanno ripristinate le corse dei bus da Premana a Bellano". L'appello arriva dal segretario generale della Filt Cgil Lecco Andrea Frangiamore che lancia un appello di interesse generale rivolto all'Agenzia per il Trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese.

"Da qualche mese l'agenzia ha introdotto una nuova linea di bus che collega i comuni di Premana e Introbio, principalmente per permettere agli abitanti della Valvarrone di raggiungere l’Asst di Introbio - ricorda Frangiamore - Arriva Italia, azienda fornitrice del servizio, che per coprire queste corse ha tagliato quelle che collegano Premana con Bellano, molto frequentate in particolare in orari mattutini non solo dai premanesi ma anche da chi risiede nelle frazioni di Bellano più lontane dal centro (Portone, Biosio, Bonzeno) e ha bisogno di andare “in paese” per l’ospedale, il mercato, la farmacia".

"Si è deciso dunque di limitare un servizio essenziale per la cittadinanza e di sostituirlo con un altro che si sovrappone a uno già esistente, essendo al momento attiva un’altra linea di bus che collega Premana a Introbio, e che oltretutto ha fatto registrare una media passeggeri bassissima, nell’ordine di una persona per corsa. Attualmente - incalza il sindacato trasporti della Cgil - la prima corsa in orario feriale che parte da Premana e arriva a Bellano è alle 14:10. Oltre a ciò, l’azienda ha deciso di tagliare le corse anche durante i festivi: la domenica nessun bus collega Premana nè con Lecco nè con Bellano".

"Come Filt Cgil Lecco reputiamo sbagliato che per garantire un servizio l’azienda decida di cancellarne un altro. Il diritto alla mobilità, soprattutto per le persona anziane e per chi abita lontano dai centri più grandi, deve essere riconosciuto come elemento fondamentale per una vita di qualità. Chiediamo pertanto - conclude Andrea Frangiamore - che vengano ripristinate le corse del trasporto pubblico locale da Premana a Bellano".