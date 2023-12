"Un Natale del Quarantatré", il racconto del prof scrittore Michele Piatti

È un Natale gelido e cupo quello del 1943. Ed è una valle al di fuori della Storia e del tempo quella dell’ultimo racconto del docente lecchese Michele Piatti "Un Natale del Quarantatré", incluso nell’antologia "I segreti del Natale", appena pubblicata da Acerbo Editore e curata da Fabio Conti. Dopo il capoluogo emiliano di Favola di Bologna (ilmiolibro.it 2023), esordio romanzesco dell’autore, Piatti torna ad un altro luogo a lui caro: quella Valsassina fatta di neve e ferite nascoste, di fantasmi e partigiani, dove l’invenzione sposa il dramma storico della Resistenza lecchese e valsassinese e dove la Pietà, in una notte di Natale funestata dalla guerra, non si dà per vinta.

Di seguito, proprio in occasione delle imminenti festività natalizie, proponiamo il testo integrale del racconto che l'autore ci ha gentilmente inviato.

Un tempo gli inverni in Valle erano rigidi...

Un tempo gli inverni in Valle erano rigidi, e la neve aveva pietà per gli uomini, perché ricordava agli uomini che il Tempo non esiste. La neve scandiva il ritmo della vita, per le genti di montagna che non avevano nulla da perdere perché nulla avevano, se non le rocce da cavar ferro, i boschi da cui guadagnare legna e i cumuli di nubi a lasciare indovinare se l’indomani avrebbe piovuto. Non avevano nemmeno orologi o calendari, gli abitanti del pressappoco: giusto l’invecchiare delle foglie e delle anime, ed il morire di entrambe, e nuovo il rinascerne - il tempo giusto di una breve morte invernale sotto il sudario delle nevi -, ricordavano loro il passare delle stagioni.

Testardi tanto da resistere alle leggi della cronologia, i montanari non avevano prima o dopo: i loro racconti risalivano al tempo del mito, laddove la Storia è presente, passato e futuro assieme. Se li narravano - la voce gutturale come sasso che rotola e ruscello che scorre - le sere della vigilia di Natale, quei racconti, quando la neve seppellisce l’attuale per poi disgelarlo ad una nuova vita. Neve bianca come morte e bianca come rinascita, in quel tempo senza date di ottant’anni fa o giù di lì.

In città, intanto, quell’inverno del quarantatré non si parlava d’altro che di date. Il venticinque luglio avevano proclamato fine, e nulla era finito. L’otto settembre avevano gridato tutti a casa, e a casa non era andato nessuno: chi in montagna, chi a Salò, chi altrove. Il dottor Carlo Biandini - dottore non ancora, forse mai - era salito in Valle verso novembre. In capo il marchio di ricercato, nel cuore il ritmo dei vent’anni. Me lo ricordo, l’inverno dei miei vent’anni: ero nel mezzo di non so più quale facoltà occupata, a bere lambrusco e mettere alla prova la mia maturità accademica a colpi di scemenze, negli occhi solo l’immagine di Beatrice che - non potevo saperlo, perciò ero felice o quasi - se ne sarebbe andata in primavera, la stagione più idiota per morire.

L’inverno dei suoi vent’anni, invece, mio nonno Carlo l’ha passato in una cascina di un paese dal nome che non conta nulla, più larici che abitanti. Nome fosco come le ombre aggettanti dei crinali attorno, il paese quattro case ancorate alle rocce, ostinate come i ricordi e grige come il rimpianto Come lui, tanti: nel volgere di un inverno la Storia aveva bussato alle porte della Valle. Bussare, che dico: aveva fatto irruzione come un ospite scortese. Assieme ad essa, decine di fuggitivi, disertori e partigiani, tutti catalogati sotto il nome di traditori. Pure allora, per mio nonno, il tempo sembrava non passare: qualche staffetta di passaggio, di tanto in tanto, gli ricordava che giorno fosse. L’ultima era arrivata verso la metà di dicembre: a fare di conto, quando gli apparve Stella del Mattino doveva essere già la vigilia di Natale.

Stella del Mattino non era il suo vero nome. Si chiamano così i bucaneve, primi fiori ad affacciarsi timidamente dal manto gelido degli inverni, in prossimità di feste pagane ormai dimenticate quali Candelora, ad annunciare l’arrivo della primavera. Invero, quel ragazzo dovette sembrare al dottor Biandini un bucaneve affiorante dalle bufere, verso la mezzanotte della vigilia del quarantatré, e con questo nome lo avrebbe tramandato. Era emerso dalla notte come spettro appare, per copricapo una chioma di ricci, rotte le scarpe e un fucile a tracolla. Sembrava non lasciare orme ai suoi piedi - se anche le avesse lasciate, la neve le avrebbe sepolte subito. Superfluo dire dimostrasse pure lui vent’anni: chi non li aveva, nel quarantatré?

Biandini non ha bisogno di domandare al chi va là: se non alleato, Stella del Mattino tutto sembra fuorché nemico. Non fa però in tempo, il Biandini, a scostare i cumuli di sterpaglie per fargli spazio:

- A ca’ del prevôst, dotòr.

Come sa che sono dottore, si chiede il Biandini. E perché dovrei andare dal prete? Non sono tempi per chi si pone troppi dubbi.

- Chi sei? Dove ti ritrovo?

- Doman al Lares Brusàa.

La neve scende fitta e inghiotte Stella del Mattino, quasi non fosse mai esistito.

Biandini, Carlo Biandini. Disertore, dice con accento germanico una voce al prete.

- Lo stiamo cercando. Sappiamo che si è rifugiato qua in montagna.

Il prete fa spallucce, la Bibbia in mano e le mani magre tremanti.

- Biandini chi, il giovane studente di medicina?

- Il disertore.

(Disertore: unica parola italiana che il tedesco sembra pronunciare correttamente).

- Biandini, lo conoscevo. Prima della guerra veniva con la famiglia in soggiorno estivo. Non ho sue notizie da mesi.

- Prete, ne abbiamo già trovati altri nei paraggi, oggi.

- Che ne avete fatto?

- Portati al sicuro. Onorevoli prigionieri. Ci dica dov’è Biandini.

- Non qui. Giuro sulla Bibbia. Su quella non posso mentire.

Il tedesco trafigge il parroco con occhi che paiono ossidiana. Con gesto teso richiama, poi, i suoi. Camerati, nei boschi. Schnell. Avrebbero battuto il versante del monte ancora un paio d’ore: la bufera li avrebbe costretti alla ritirata. Biandini non ha visto nulla: ha però ascoltato il dialogo, dal nascondiglio in soffitta nella chiesetta di montagna.

Lares Brusàa, larice bruciato. La mattina di Natale Biandini e il prete si fanno strada fra i cumuli di neve: con loro hanno delle vanghe per farsi strada, la condensa sbuffando dalle loro bocche come il fumo di un camino. Il larice bruciato è isolato nella radura, quasi gli altri alberi lo vogliano evitare: d’inverno, ancora di più ricorda la croce di un cimitero diroccato, la statua di un angelo della morte. Nessuno sa perché sia andato a fuoco, né quanti secoli abbia. Vi si avventurano solo i camosci, e i lupi ad azzannarli nel girotondo delle cose che nascono e muoiono di continuo. Ai piedi del larice, da un cumulo più corposo degli altri, affiorano delle macchie di sangue: sembrano rose su d’una lapide. Biandini si china e spazza la neve con la mano: è la schiena di un uomo. I fori dei proiettili lasciano intuire gli abbiano sparato di spalle, mentre fuggiva. Scava ancora, il Biandini, in cerca di un volto: eccolo, un viso asciugato dalla morte e ibernato dalla tormenta della vigilia. Consegnato ai vent’anni per l’eternità, fiorisce come un bucaneve a primavera. Portati al sicuro, onorevoli prigionieri, singhiozza il prete. Biandini accarezza il viso di Stella del Mattino e calcola, perché i dottori questo fanno. Il gelo l’ha conservato, certo. Ma è morto almeno da ventiquattr’ore.

- Aiutami a seppellirlo, prete. La neve ricoprirà la sua tomba. Gli peserà sopra più di quanto lui abbia pesato su d’essa.

- Ad ogni Natale, Gesù Bambino rinasce. Li hai mai visti, Carlo, i bassorilievi delle chiese antiche?

Biandini non risponde. In diverse Natalità delle chiese tardoromaniche si raffigura Gesù Bambino appena nato. Le sue però non sono fasce da neonato, ma un sudario. Nasce già pronto alla croce, Cristo il Leone: viene al mondo con gli occhi chiusi come i felini, perché quello è il destino che lo aspetta.

- Carlo, tu l’hai visto ieri sera. È lui ad averti salvato.

Metafisica, pensa il futuro medico, metafisica da preti. Quanto a ieri notte, me lo sarò sognato. Quel giorno del Natale quarantatré, due figure scavano una fossa fra la bianca neve e la terra nera. La neve ha pietà per i morti, tanto da fermare il tempo. Ha pietà per i morti, anche quando gli uomini sembrano non averla nemmeno più per i vivi.

Non so quanto ci sia di reale. Quando ho conosciuto mio nonno, il suo cuore di ventenne già si era arreso a un cervello invecchiato su binari più rapidi, lasciando che pure la vita gli volgesse a un’ultima stagione. Prima di allora, il nonno era comunque troppo razionale - questo fanno i medici - per credere a se stesso, e troppi morti aveva visto per credere potessero parlare. Dio g’ha dàa ‘na pescia’ al mond, cumpagn d’una balla, e g’ha dìi gira, diceva sempre: Dio ha dato un calcio al mondo, come fosse un pallone, e gli ha detto di girare.

Non mi stupirei fosse accaduto per davvero: vedo fantasmi da quando sono piccola. Sapere che pure a lui ne sia apparso almeno uno mi conforterebbe. Mi sentirei meno sola, in questo Natale privo di neve – un autunno annacquato, a sapere che là fuori c’è Stella del Mattino, che aveva vent’anni nel quarantatré, quando gli inverni in Valle erano rigidi, la neve ricordava agli uomini la pietà, e sembravano non esistere più uomini e gli uomini ancora esistevano, lottavano e avevano vent’anni per tutti gli anni della loro vita.