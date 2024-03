Oltre 3 milioni di euro per 5 comuni della Valsassina e Valvarrone

Oltre 3 milioni di euro per la Valsassina. Regione Lombardia, su proposta dell’assessore regionale agli enti locali e montagna Massimo Sertori, ha sottoscritto l'Accordo di collaborazione con il comune di Premana (ente capofila) e un partenariato composto dai comuni di Casargo, Pagnona, Valvarrone e Margno che consente di avviare l'attuazione della strategia di sviluppo locale "Re-Start Terre Alte Valsassina Valvarrone".

"Con un finanziamento regionale pari a 3.013.122,83 euro a fronte di un costo complessivo di 3.385.531,27 euro, saranno finanziati importanti interventi che serviranno per potenziare l’attrattività del nostro territorio - fanno sapere gli uffici regionali - L’obiettivo principale della strategia è quello di contrastare l’isolamento e l’abbandono dei territori montani e sostenere la ripresa socioeconomica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità".

"Gli interventi sono orientati al miglioramento, al potenziamento e alla valorizzazione di beni e servizi a favore della comunità locale attraverso azioni sinergiche - dichiara il lecchese Mauro Piazza, Sottosegretario di Regione Lombardia con delega all'Autonomia - Ringrazio l’assessore Massimo Sertori per aver fortemente voluto questo impiego di risorse regionali che saranno molto utili per la valorizzazione e lo sviluppo del nostro territorio e che possono rappresentare un importante volano per una montagna sempre più connessa e attrattiva per la qualità di vita dei nostri cittadini".