Il generale Vannacci presenta il suo libro: critiche bipartisan sulla scelta del Lavello

A Calolziocorte, e più generale nel Lecchese, la politica si spacca sulla presentazione del libro del generale Vannacci che si terrà al monastero del Lavello martedì 17 ottobre su iniziativa dell'associazione Identità Europea. Il Comune guidato dal sindaco leghista Marco Ghezzi precisa di non aver dato il proprio patrocinio all'incontro, così come la Provincia di Lecco presieduta da Alessandra Hofmann, a maggioranza di centrodestra.

Riceviamo e pubblichiamo due interventi di area politica opposta ma dal tenore non così diverso. Il primo del gruppo di opposizione "Calolziocorte Bene Comune", lista civica di area centrosinistra, guidato in consiglio comunale da Sonia Mazzoleni che chiede alla Fondazione Lavello - di cui comune e provincia sono soci - di revocare il permesso per utilizzare la sala.

Il secondo a firma di Fabio Mastroberardino, consigliere comunale di Fratelli d'Italia e quindi esponente della maggioranza che sostiene il sindaco Ghezzi. Mastroberardino sostiene che Vannacci è libero "ovviamente" di presentare il proprio libro e di esprimere le sue opinioni, ma reputa inopportuna la scelta del monastero del Lavello. Poi va anche oltre affermando: "Difendere la famiglia tradizionale vuol dire professare la bellezza di questo modello, e i suoi valori, non certo screditare gli altri".

Dichiarazioni che stanno già facendo discutere e che potrebbero creare qualche dissapore all'interno della coalizione di centrodestra alla guida di Calolziocorte, anche perchè l'assessore Luca Caremi (Lega) è vicino agli organizzatori della serata. Diversi esponenti di sinistra annunciano intanto sui social che sono pronti a partecipare a manifestazioni di dissenso all'esterno del monastero durante l'incontro che si terrà martedì 17 in una sala di neanche 100 posti, con prenotazione obbligatoria.

L'opposizione: "Le parole di Vannacci vanno contro il codice etico del Lavello"

"Il Gruppo 'Calolziocorte BeneComune' esprime la propria più ferma disapprovazione in merito alla presentazione del libro 'Il mondo al contrario' del generale Vannacci in programma il 17 ottobre prossimo presso il monastero del Lavello di Calolziocorte. E non certo per negare la libera espressione di opinioni e posizioni che non si condividono, ma perché sono in netto contrasto con lo spirito religioso e la funzione storica della sede scelta per l’incontro.

Nel codice etico pubblicato sul sito della stessa Fondazione, infatti, al paragrafo 'Integrità e imparzialità' viene dichiarato: 'La Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello censura qualsiasi forma di discriminazione basata sulle opinioni politiche, sugli orientamenti sessuali, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sull’età, sullo stato di salute, sulla appartenenza ad associazioni sindacali'. E se pensiamo al contenuto del libro 'Il mondo al contrario' di Roberto Vannacci, ai valori e alle opinioni in esso contenuti, spesso in contrasto con quelli religiosi e della democrazia, riteniamo che vadano contro lo spirito dichiarato nel codice etico della Fondazione Lavello.

Il generale Vannacci, infatti, nel suo libro ne ha per tutti: critica gli ambientalisti (con l’immancabile Greta Thumberg a guidare la massa di giovani straviziati e inquinatori che hanno addirittura il coraggio di contestare), i contrari alle centrali nucleari, quelli che vogliono società multietniche ('Chi me lo farebbe fare di congregarmi con chi non la pensa come me, con chi ha abitudini e costumi diversi, con chi ama ciò che io detesto e che, per giunta, non ha alcuna intenzione di trovare un punto d’incontro al fine di rendere serena e pacifica la convivenza?', si chiede l’ex ufficiale della Folgore), i sostenitori della 'dittatura delle minoranze', gli occupatori abusivi e i ladri nelle case (tanto protetti nel Belpaese) e tanti altri, di cui si è ampiamente parlato nei giorni passati in Tv e sui giornali.” (da Famiglia cristiana)

E se queste sono le tesi espresse nel libro del generale Vannacci, non accettiamo che siano presentate in un luogo che è stato per anni dei Servi di Maria, ordine sempre attento all'accoglienza dei fratelli, soprattutto quelli bisognosi e all'impegno di avere rapporti di pace, di giustizia e di amore costruttivo con l’altro, un luogo che è da sempre espressione di valori spirituali, di storia e tradizioni religiose. Il gruppo 'Calolziocorte BeneComune', pertanto, chiede al presidente della fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello e all’amministrazione comunale (ente presente tra i soci fondatori) di tornare sui propri passi e di revocare la disponibilità dei locali per l’evento in programma. Firmato: Calolziocorte BeneComune".

Mastroberardino, Fratelli d'Italia: "Preferisco altri autori"

"Non sono solito giudicare senza conoscere, ma nel caso del libro del generale Vannacci mi sono bastate alcune pagine per decidere che il poco tempo che purtroppo oramai riesco a dedicare alla lettura lo avrei destinato ad altri autori.

In questo mondo che obbliga alle definizioni mi riconosco nella parola 'conservatore', ma reputo che l'esserlo, e quindi difendere i valori legati alla nostra tradizione, voglia dire in primis accogliere anche il messaggio cristiano (terreno sul quale si é formato ogni valore in occidente), che ha come comandamento fondamentale quello di amare il prossimo.

Le poche pagine lette non mi sono sembrate nascere da questa volontà, e reputo che la modalità, e lo scarso spessore culturale, contengano pagine offensive nei confronti delle donne, degli omosessuali, e non solo. Difendere la famiglia tradizionale vuol dire professare la bellezza di questo modello, e i suoi valori, non certo quello di screditare gli altri.

Date queste premesse, credo anche che ognuno sia libero di dire ciò che vuole, e che quindi sia ovviamente libero di presentare il suo libro. Non apprezzo, da consigliere del mio comune e da capogruppo, che questo avvenga nelle sale del Monastero del Lavello, per i motivi sopra citati, ma sottolineo come non ci sia stato da parte del comune alcun patrocinio dell'iniziativa che è infatti organizzata da una associazione privata. Scritto da Fabio Mastroberardino, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale a Calolziocorte".