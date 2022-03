Anche Varenna per l'Ucraina: raccolti materiale sanitario e alimenti

Anche Varenna e i varennesi si mobilitano per aiutare gli ucraini. La raccolta di generi alimentari e prodotti sanitari e per l’igiene promossa dalla Comunità montana e recepita dal Comune ha infatti registrato una grande adesione.

"Numeroso il materiale raccolto presso l'ufficio turistico - fa sapere il sindaco Mauro Manzoni - Contestualmente ha avuto altrettanto successo la raccolta di medicinali organizzata dal Gruppo Alpini Varenna, a cui si è aggiunta la donazione della Farmacia Pedrani".

È attiva inoltre l'iniziativa “Lecco ospita l'Ucraina”, finalizzata alla ricerca di alloggi messi a disposizione dai cittadini per ospitare i rifugiati dalla guerra. Per il Comune di Varenna il riferimento è l’Ambito Distrettuale di Bellano - telefono 0341 911808 int. 1 in orari d’ufficio (venerdì solo al mattino) udp.coordinatore@valsassina.it.