Scatto da premio con le Frecce Tricolori: Achille Ballerini nella top ten di "Wiki Loves Monuments"

Si è tenuta nel fine settimana la cerimonia di premiazione di Wiki Loves Monuments 2020, l’edizione italiana del concorso più grande del mondo, di cui Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) è partner sin dalla prima edizione. Vincitore di quest’anno è Nicola Abbrescia con la foto di una mareggiata che sferza il borgo pugliese di Polignano, mentre il Premio Speciale FIAF è andato a "Tutto rosa" di Alberto Busini che ha saputo cogliere con efficacia l’integrazione e/o la valorizzazione di un sito culturale nel tessuto paesaggistico, sia esso urbano che periferico.

Tra le fotografie premiate c'è anche lo scatto realizzato da Achille Ballerini durante l'esibizione delle Frecce Tricolori a Varenna tenutasi nel settembre del 2019. Fotografati dai monti del Comasco, i caccia dell'Aeronautica Militare e la loro scia si sono perfettamente sposati con lo scenario lecchese.

Wiki Loves Monuments 2020: concorso e premiati

Con Wiki Loves Monuments 2020 si "libera" la bellezza del patrimonio artistico e paesaggistico italiano in 10 scatti che tutti potranno ammirare sulle pagine di Wikipedia e riutilizzare liberamente. I vincitori sono stati premiati ieri nel corso di una cerimonia in edizione speciale online (a causa dell'emergenza sanitaria), organizzata dalla promotrice del concorso Wikimedia Italia, associazione per la diffusione della conoscenza libera.

Sono 15.000 le fotografie inviate da oltre 700 fotografi che hanno partecipato al concorso, attivo a settembre, con l'invito rivolto a tutti, professionisti e amatori, di immortalare il monumento del proprio cuore. Una grande adesione che incorona l'Italia al terzo posto a livello mondiale, dopo Usa e Iran, per numero di fotografi partecipanti.

Oltre 300 le richieste di autorizzazione per inserire nuovi monumenti nella lista dei fotografabili: con un incremento di oltre 1.500, diventano ora 15.312 i monumenti italiani che potranno essere riprodotti in fotografie condivisibili con licenza d'uso Creative Commons BY-SA. In Italia, infatti, è possibile fotografare e condividere un monumento solo se inserito nell'elenco dei monumenti autorizzati (autorizzazione che proviene dagli enti territoriali che hanno in consegna i beni culturali, secondo la regolamentazione del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il cosiddetto Codice Urbani datato 2004 con il successivo Art Bonus del 2014).

Delle 10 fotografie vincitrici di questa edizione del concorso, il podio è tutto pugliese: la giuria nazionale, composta da fotografi professionisti ed esperti volontari della comunità di Wikimedia Italia, ha incoronato al primo posto "Mareggiata Polignano", scatto di Nicola Abbrescia che immortala Cala Paura durante una mareggiata. Al secondo posto Gabriele Costetti con "Brindisi - Teatro Verdi", veduta esterna del teatro comunale; il terzo posto va ad Alberto Busini che con "Tutto rosa" mostra l'oasi dei fenicotteri di Lesina, in provincia di Foggia.