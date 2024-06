A Varenna 800mila euro per opere pubbliche: come saranno utilizzati

Soddisfazione da parte della giunta di Varenna per il via libera, nell'ultimo Consiglio comunale, all'utilizzo dell’avanzo di amministrazione. "Tante le opere pubbliche e le manutenzioni straordinarie in programma per per Varenna - commenta il sindaco Mauro Manzoni - la delibera approvata costituisce il primo passo ufficiale in questa direzione". Ecco nel dettaglio come sarà utilizzato l’avanzo di bilancio.

200.000 euro saranno destinati a incarichi a professionisti: di cui 120.000 euro per la progettazione della rotonda di Pino e gli altri 80.000 euro ripartiti tra affidamenti a un tecnico strutturista per verifiche sull'edificio ex asilo, ad un geologo per il progetto definitivo di piazza San Giorgio, ad un ingegnere idraulico per via per Vezio e ad un geologo per il controllo e, eventualmente, per la collocazione di reti paramassi a protezione del centro storico.

250.000 euro verranno utilizzati per la manutenzione straordinaria delle strade comunali. Nel dettaglio: 200.000 euro per il rifacimento completo dei parapetti di via Roma; 11.000 euro per la tinteggiatura dei parapetti della passerella; 19.000 euro per il rinnovo dell’arredo urbano; 20.000 euro per lo spostamento delle campane interrate dei rifiuti da piazza San Giorgio a via Roma.

80.000 euro saranno utilizzati per la progettazione e la creazione sperimentale di una corsia riservata con varchi elettronici nel centro storico di Varenna, per gestire meglio il traffico veicolare nei giorni di maggior afflusso.

200.000 euro saranno necessari alla manutenzione straordinaria degli immobili comunali. E precisamente, per la riqualificazione dell'edificio che fu sede dell’asilo, da destinare a nuova aula del consiglio comunale ed altri spazi destinati alla comunità; e per la creazione di nuovi uffici comunali, in luogo dell'attuale sala consiliare.

70.000 euro saranno destinati all’acquisto dei nuovi arredi per l’edificio dell’ex-asilo e del municipio.

"Si tratta di un bilancio solido - ha sottolineato infine il sindaco Manzoni - con un avanzo di 800.000 euro, che testimonia la gestione oculata delle risorse e la volontà di investire per il paese nei prossimi tre anni di mandato".