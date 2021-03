"Spostamenti vietati nelle seconde case in Liguria", ma la foto è di Varenna

L'abbaglio sulla versione online di "Repubblica" si trasforma nell'ennesimo spot per la città lariana, che ormai non teme confronti con le località della Riviera ligure... fino a sostituirle

Come la Liguria. Anzi, persino meglio. Nell'era covid, con il turismo estero fermo e i trasferimenti tra regioni ridotti a ricordi, la fama di Varenna è cresciuta al punto di potersi tranquillamente candidare ad alternativa alle località liguri. In particolare, Varenna è diventata la nuova meta dei turisti lombardi e del nord Italia, che (nelle "finestre" temporali prive di restrizioni) la vedono come un'alternativa al tradizionale "mare dei milanesi".

"Varenna è come la Liguria" non andrebbe certo preso alla lettera. Ma è quanto accaduto nei giorni scorsi da un prestigioso quotidiano italiano, nella sua versione online: su un articolo de La Repubblica (edizione di Genova), infatti, campeggia una bella foto di Varenna in uno dei suoi scorci più caratteristici: il lago, l'Imbarcadero e i monti sovrastanti. Peccato, però, che l'articolo sia riferito ai trasferimenti vietati nelle seconde case e su barche e roulotte in Liguria, così come sancito dall'ordinanza del governatore Toti entrata in vigore dalla mezzanotte di lunedì.

Il clamoroso abbaglio non è passato inosservato ai lecchesi e soprattutto ai cittadini varennesi, diventando presto virale sui social e tramite le applicazioni di messaggistica istantanea.

La somiglianza di Varenna con i caratteristici borghi liguri è marcata, inutile nasconderlo. Ma più di una particolare carenza in geografia, ad avere ingannato i colleghi sarà stato il classico file a tradimento salvato in archivio in maniera maldestra. Chi scrive può capire, avendo combinato anche di peggio. Nel frattempo ringraziamo per la visibilità gratuita offerta al nostro territorio, che restiuiremo con una foto di Recco nel prossimo articolo su Lecco.