Troppe buche pericolose: nelle gallerie di Varenna scatta il limite dei 30 km/h

Scatta il limite di 30 chilometri orari nelle gallerie tra Fiumelatte e Riva di Gittana a Perledo a causa del pessimo stato del manto stradale, compromesso dalle numerose infiltrazioni di acqua provenienti dalla volta e dalle pareti dell'infrastruttura aerea delle gallerie nonché dalle risalite per capillarità dal cassonetto stradale. Una situazione peggiorata nelle ultime settimane a causa delle copiose precipitazioni.

La carreggiata della Sp72, in quel tratto, si presenta infatti caratterizzata da buche e avvallamenti molto pericolosi per i veicoli in transito. Per questo motivo la Provincia di Lecco ha istituito il limite di velocità consentita a 30 km/h e la posa di segnaletica indicante "strada deformata" nel tratto fra il il pk 72+500 circa (ingresso galleria lato località Fiumelatte in Varenna) ed il pk 75+700 circa (località Riva di Gittana in Perledo). Il limite è in vigore da mercoledì 10 luglio alle ore 12 sino a successiva revoca.

Riasfaltura completa

Nel frattempo la Provincia provvederà al completo rifacimento del manto stradale. La scelta per i lavori è ricaduta in orario diurno a causa del contemporaneo intervento di Anas sulla SS26 nella fascia notturna. È stata dunque disposta la chiusura al transito della Sp72 dal pk 72+500 circa (ingresso galleria lato località Fiumelatte in Varenna) e il pk 74+400 circa (rotatoria Malpensata) nei comuni di Varenna e Perledo, da lunedì 15 luglio sino a venerdì 19 luglio dalle ore 8 alle 17.30.