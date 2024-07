A nuovo il parco giochi vista lago della perla del Lario

Con la stesura dell’ultimo strato di gomma colata, sono stati ultimati i lavori di riqualifica del parco giochi sul lungolago di Varenna. I lavori, affidati alla fine del 2023, avrebbero dovuto concludersi entro maggio ma, sono stati rallentati dalle frequenti piogge che hanno caratterizzato gli scorsi mesi. La riqualificazione dell’area gioco in località Olivedo ha richiesto due interventi distinti. Il primo ha previsto la sostituzione del parapetto fronte lago che non rispondeva più ai requisiti normativi, con il secondo è stata invece riorganizzata l’area con l’inserimento di nuovi giochi.

"Il progetto è stato eseguito internamente agli uffici - fa sapere l'Amministrazione guidata dal sindaco Mauro Manzoni - Il disegno del parapetto, nonostante l’ispessimento di alcune componentistiche suggerite dall’ingegnere strutturista incaricato per la verifica dei carichi secondo normativa, ha riproposto il disegno esistente per permettere l’inserimento armonico del nuovo elemento nel contesto. La realizzazione del nuovo parapetto che, a differenza del precedente, presenta zincatura per resistere maggiormente alla corrosione, è stato prodotto ed istallato dall’operatore economico Fazzini Giosuè srl con sede legale in Premana per l’importo complessivo di 15.250 euro, iva inclusa".

Sabato 6 luglio la riapertura al pubblico

La nuova organizzazione del parco è stata concordata dall’Utc con la l’azienda Stebo Ambiente srl - sede legale a Gargazzone (Bolzano), affidataria dell’appalto. In costo complessivo è stato di 61.103, 41 euro, iva inclusa e ha incluso una serie di lavorazioni. Dopo la rimozione e lo smaltimento delle preesistenze, l'intervento si è concentrato sul rifacimento del sottofondo che presentava un rialzamento del livello a causa della crescita delle radici delle piante preesistenti, eliminate per questioni di sicurezza e sostituite con una diversa tipologia (è stato piantumato un platano).

"Dopo la sistemazione del terreno è stata posato un nuovo sottofondo al quale sono stati agganciati i due giochi principali, scelti nell’ottica dell’inclusività. L’area del parco non è molto ampia e per questo motivo la decisione è stata quella di inserire solo due giochi fissi introducendo alternative ludiche sfruttando la nuova pavimentazione anti trauma in gomma colata. Il parco giochi verrà riaperto al pubblico sabato prossimo, 6 luglio". (Sotto, alcune immagini dello spazio gioco a due passi dall'imbarcadero)