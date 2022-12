Varenna: tagliati i fili delle luminarie, "Gesto spregevole e inaccettabile"

Vandali in azione nella perla lecchese del lago. L?Amministrazione comunale di Varenna ha fatto sapere che domenica notte alcuni fili elettrici che alimentano l?albero di Natale collocato all'ingresso del Municipio sono stati deliberatamente recisi. Il deprecabile gesto segue un incomprensibile tentativo di danneggiare le luminarie di Piazza San Giorgio, accaduto settimana scorsa. Le luminarie sono state prontamente riparate dai tecnici incaricati.

Il primo cittadino sporgerà denuncia contro ignoti

?Si tratta di un gesto spregevole, meschino e inaccettabile - dichiara il sindaco Mauro Manzoni - che certamente turba il paese, in un periodo dell?anno, le feste Natalizie, che dovrebbe solo suscitare sentimenti di benevolenza e cordialità. Sono fatti che si sommano ad un altro atto vandalico accaduto la scorsa settimana e che ha coinvolto i bagni pubblici di Olivedo, attualmente in ristrutturazione. Lo sconcerto è grande e quest?oggi mi recherò personalmente presso la stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Come Sindaco - conclude Manzoni - posso solo sperare che gesti del genere non si ripetano in futuro, perché questi danneggiamenti vanno contro l?intera comunità varennese".