Nuova Lecco-Bergamo: firmata la convenzione tra Anas e Provincia di Lecco

Si apre più di uno di spiraglio per la variante alla Lecco-Bergamo. Anas ha infatti inviato alla Provincia di Lecco la convenzione debitamente sottoscritta relativa alla redazione del progetto esecutivo di completamento dei lavori di realizzazione della variante alla strada statale 639, lotto di San Gerolamo. Secondo il cronoprogramma stabilito, Anas si impegna ad avviare la progettazione esecutiva entro 2 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, a redigere il progetto esecutivo ed effettuare la verifica ai fini della sua validazione entro 9 mesi dalla data di avvio della progettazione. Il lotto di San Girolamo prevede la realizzazione di un tunnel con ingresso nel rione di Chiuso (dove il cantiere è stato stoppato e rinviato più volte) e uscita a Calolzio in zona via Sassi, bypassando così il comune di Vercurago.

Anas ha concordato di assumersi la progettazione esecutiva riconoscendo il permanere dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, alla quale intende assicurare il rispetto degli standard tecnici progettuali che gli appartengono in quanto gestore dell'infrastruttura viaria rientrata nella sua competenza gestionale a seguito del trasferimento della ex Ss 639 alla rete stradale nazionale avvenuto in data 3 maggio 2021.

"La sottoscrizione della convenzione - commentano il vicepresidente vicario Bruno Crippa e il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli - rappresenta una tappa fondamentale del lungo e complesso lavoro portato avanti dalla Provincia di Lecco, insieme al Presidente uscente Claudio Usuelli e al Consigliere Stefano Simonetti, che ha consentito di avviare un percorso condiviso con Anas per arrivare alla progettazione esecutiva dell’opera. Un lavoro a stretto contatto con Ministero, Regione Lombardia e Anas per trovare una soluzione alla complessa vicenda e ripartire prima possibile con la progettazione esecutiva necessaria per la ripresa dei lavori. La convenzione definisce chiaramente i compiti e le responsabilità degli attori coinvolti, la tempistica e le condizioni necessarie per arrivare alla progettazione esecutiva".