Dalla Regione 1,8 milioni per realizzare la Variante Sud di Calusco

L'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi ha effettuato un sopralluogo oggi a Calusco d'Adda (Bergamo) insieme all'Amministrazione comunale per fare il punto sulla Variante Sud di Calusco, opera finanziata da Regione Lombardia attraverso il Piano Lombardia con 1,8 milioni di euro.

«Lo stanziamento di Regione Lombardia - spiega l'assessore - ammonta a 1,8 milioni di euro sui 5 milioni complessivi per il secondo lotto ed è decisivo per assicurare la copertura finanziaria dell'opera. In questo modo l'Amministrazione comunale potrà avviare la gara d'appalto entro fine 2020 e il cantiere nel 2021, realizzando un'infrastruttura fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini: il centro abitato sarà sgravato dal traffico, con conseguente miglioramento della vivibilità, benefici per la sicurezza stradale e riduzione delle emissioni inquinanti».

«Grazie al contributo di Regione Lombardia - aggiunge il sindaco di Calusco Michele Pellegrini - abbiamo la possibilità di concretizzare un'opera che cambierà in meglio l'assetto urbanistico di Calusco d'Adda, spostando definitivamente il traffico dall'asse centrale del paese e consentendo dunque di progettare la riqualificazione di via Marconi, da trasformare in viale urbano con annessa pista ciclopedonale. È poi in programma la realizzazione di un parco urbano tra le scuole elementari e medie, in modo da rendere più vivibile il contesto per i nostri bambini e ragazzi».

La Variante Sud di Calusco sarà lunga complessivamente 2,4 chilometri suddivisi in due lotti: il tracciato si innesterà sulla via Marconi SP166 ad est dell'abitato di Calusco per collegarsi con la strada provinciale Rivierasca SP170, attraverso uno svincolo immediatamente a sud del sovrappasso ferroviario. Il secondo lotto prevede un tratto di 200 metri tra interramento della carreggiata e galleria, mentre il primo lotto è in via di realizzazione e sarà attivato nelle prossime settimane.