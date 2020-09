Veicolo ribaltato lungo la Statale 36 allo svincolo per Lecco, code e disagi fino ad Abbadia

Un furgoncino si è ribaltato oggi pomeriggio poco dopo le 15.30 lungo la Statale 36, all'altezza dello svincolo dell'Orsa per il lungolago di Lecco, in direzione sud. Dopo un'iniziale allerta in codice rosso, le condizioni del 25enne alla guida non sono per fortuna risultate gravi e per lui non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Disagi alla viabilità con lunghi incolonnamenti sulla SS36 si sono verificati poco prima del tunnel - zona discoteca Orsa Maggiore - e fino al centro di Abbadia Lariana e Mandello. Alle ore 17 si registrano ancora code. Allertati nelle operazioni di soccorso e ripristino della viabilità l'ambulanza del Soccorso Mandellese, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Lecco.

Gallery