Nuova proprietà per l'ospedale di Erba. Si è ufficialmente concluso l’iter per la cessione dell’Ospedale Sacra Famiglia di Erba a Lifenet Healthcare, gruppo sanitario nato a Milano nel 2018 che tra gli investitori ha anche la famiglia Agnelli attraverso Exor (45%) e che attualmente conta oltre una decina di strutture in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. Da oggi la nuova realtà, molto frequentata dai lecchesi vista la vicinanza territoriale, si chiamerà Ospedale di Erba.

Lifenet, alla fine di un percorso iniziato lo scorso dicembre, ha acquisito il 100% delle quote dell’ospedale, presente sul territorio di Erba dal lontano 1921. Cresciuto con il passare degli anni, oggi è una realtà che impiega più di 400 persone e dispone di 258 posti letto.

“Siamo entusiasti di poter iniziare a impegnarci per il rilancio di questo straordinario ospedale, che merita di riconquistare centralità per il territorio e per la Lombardia – ha dichiarato Nicola Bedin, amministratore delegato e fondatore di Lifenet Healthcare – Con le donne e gli uomini dell’Ospedale di Erba vogliamo fare la differenza, lavorando intensamente per una nuova fase di crescita e di investimenti per fornire i servizi migliori possibili a tutti gli utenti”.

Nel contempo è stato reso noto il nome del nuovo direttore generale: si tratta di Vincenzo Trovato, classe 1978, un nome di alto profilo già noto per aver svolto incarichi dirigenziali in ambito sanitario. Trovato, laureato in ingegneria, con un master al Politecnico di Milano, dopo una significativa esperienza in McKinsey e in Eni, ha ricoperto diversi ruoli manageriali in ambito sanitario, dal Policlinico San Pietro a Bergamo al Centro “Sant’Ambrogio” del Fatebenefratelli ed all’Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona).

“Sono felice di entrare a far parte di questa squadra – ha concluso Vincenzo Trovato – che si prefigge un obiettivo importante come quello di fornire i migliori servizi ai pazienti e al territorio, rafforzando la struttura in un’ottica di continuo miglioramento”.

Infine è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione: Nicola Bedin è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato, Mariacarlotta Rinaldini e Filippo Bartolucci sono i nuovi consiglieri.

Chi è Lifenet Healthcare

Lifenet Healthcare (Lifenet.it) è un gruppo attivo nel settore healthcare, e composto da ospedali privati accreditati (Piccole Figlie Hospital a Parma, Ospedale Regina Apostolorum ad Albano Laziale-Roma, Ospedale Città di Aprilia-Latina), centri chirurgici, poliambulatori diagnostici e cliniche oculistiche e dentali (Centro Medico Spallanzani a Reggio Emilia, Poliambulatorio Chirurgico Modenese a Modena, Eyecare Clinic a Milano, Brescia e Modena, Centro Medico Visconti di Modrone a Milano, CeMeDi e Chiros a Torino, Siena Eye Laser a Siena). Impiega più di 1.500 persone e si avvale di avanzate tecnologie, inclusa la chirurgia robotica. Creato nel 2018, il gruppo ha da allora avviato un rapido percorso di sviluppo sia attraverso acquisizioni che attraverso processi di riorganizzazione e crescita organica.