Imprese e talenti, Matteo premiato alla Fiera del Levante

Giovane manager lecchese premiato alla Fiera del Levante di Bari nel contesto che ha ospitato il recente G7. Il suo nome è Matteo Scutifero, 31enne residente a Vercurago e originario della Valtellina. Matteo ha ricevuto il "Premio Imprese e Talenti" - https://premioimpreseetalenti.eu/ - prestigioso riconoscimento riservato a giovani laureati under 35 meritevoli, come nel suo caso, oltreché a professionisti o imprenditori.

Già a inizio anno Scutifero era stato premiato alla Camera dei Deputati dalla fondazione Italia Usa per meriti nello studio. Per lui, già attivo da tempo nel mondo del lavoro in Autotorino dove ora ricopre la carica di innovation manager, quello in Puglia è stato dunque un bis. Il riconoscimento gli ha permesso di ottenere una borsa di studio a totale copertura del costo di 3.590 euro per il master "International Marketing, eventi & media" offerto da Nuova Fiera del Levante e Harvard business review academy Italia, in collaborazione con il centro studi Comunicare l'impresa.

"È con grande gioia che ricevo il premio Imprese & Talenti - commenta Matteo - Questo riconoscimento evidenzia come l'impegno, la perseveranza e la determinazione possano condurre a risultati significativi. In un mondo che cambia rapidamente dal punto di vista socio-economico, culturale e tecnologico, è cruciale che professionisti e individui si aggiornino continuamente attraverso percorsi formativi".

"Mi è stata inoltre riconosciuta una borsa di studio che offre l'opportunità di partecipare ad un master in marketing internazionale. Questo percorso formativo sarà di enorme valore, in quanto affronterà temi fondamentali come l'internazionalizzazione, cruciale in un contesto sempre più globalizzato, e la comunicazione d’impresa. Sono convinto - conclude il 31enne vercuraghese - che questa esperienza arricchirà le mie competenze e mi consentirà di contribuire ancora di più allo sviluppo e all'innovazione nel mio campo".