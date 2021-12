Anche a Vercurago arriva il sacco rosso. Come per la vicina Calolziocorte, anche per il Comune guidato dal sindaco Paolo Lozza quello di gennaio sarà un mese di importanti novità sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta.

Dal 15 gennaio 2022 sarà infatti attivato il Servizio di Misurazione Puntuale dei rifiuti mediante l’introduzione del Sacco Rosso e del Sacco Azzurro, e non verrà più ritirato il sacco trasparente. Come illustrato sul sito internet del Comune di Vercurago: "Il sacco rosso sostituirà il sacco trasparente della raccolta del sabato e dovrà contenere i rifiuti indifferenziati (rifiuti solidi urbani)".

E' prevista la distribuzione gratuita ad ogni utenza Tari (52 sacchi) nelle date previste e secondo le indicazioni. Il Kit comprende: 52 sacchi rossi con RFID , 2 pacchi da 26 sacchi da 40L per le utenze TARI composte da 1 e 2 componenti; 2 pacchi da 26 sacchi da 70L per le utenze TARI composte da almeno 3 componenti.

"Il sacco azzurro servirà invece in modo specificio per il conferimento dei pannolini per bimbi e ausili sanitari assorbenti come pannoloni e traversine adulti. Non si potranno introdurre nel sacco azzurro assorbenti femminili e traversine per animali. Il Sacco Azzurro dovrà essere richiesto mediante la compilazione di apposito modulo da presentare nel luogo e data della distribuzione del sacco rosso".

Sono state inoltre studiate procedure particolari per i condomini che potranno anche essere richieste ai punti di distribuzione previsti. Per i rifiuti provenienti dagli spazi condominiali può essere richiesta la fornitura di sacchi con RFID dedicati, mediante la presentazione di apposito modulo. Una prima distribuzione dei kit con il sacco rosso è già stata effettuata nelle scorse settimane.