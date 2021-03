Webinar gratuiti per diventare operatore turistico ufficiale de "Le vie del Viandante"

Il Comune di Lecco, capofila del progetto Interreg "Le Vie del Viandante 2.0", in collaborazione con Montagne Lago di Como e Consorzio Turistico della Valchiavenna, propone un ciclo di webinar gratuiti dedicati a Le Vie del Viandante, quale opportunità di sviluppo del territorio e di crescita delle imprese.

«Un turista che incontra una persona accogliente, preparata e appassionata per il suo territorio è un turista che si porta a casa un ricordo indelebile - sottolinea l'assessore all'Attrattività territoriale del Comune di Lecco Giovanni Cattaneo - Apriamo questo percorso di formazione mettendo a disposizione di tutti gli operatori i suggerimenti, gli strumenti e i materiali che contribuiranno a fissare nella memoria dei turisti l'esperienza sui nostri sentieri».

I webinar offriranno alle imprese e agli operatori del turismo un'occasione per conoscere il progetto, il potenziale di mercato in Italia e all'estero, le diverse tipologie di turista con le loro esigenze e le opportunità offerte da Le Vie del Viandante. L'approccio sarà di tipo concreto e pragmatico: verrà fornita a tutti i partecipanti una sorta di "cassetta degli attrezzi" utile a migliorare la qualità dell’accoglienza e a creare proposte interessanti per chi vuole trascorrere vacanze stanziali sul territorio, per creare un'offerta turistica slow con proposte e itinerari legati al trekking, allo sport, al benessere e alla cultura.

I webinar si rivolgono alle imprese e agli operatori della filiera turistica e si terranno dal 10 al 29 marzo dalle ore 15.30 alle 17.15. Per iscriversi è necessario scrivere all'indirizzo di post elettronica leviedelviandante@comune.lecco.it entro lunedì 8 marzo, mentre per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0341 481485/481486. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di qualifica che accredita l'operatore nella "rete del viandante".