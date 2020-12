Vicenda Sittel, tavolo con il Prefetto per discuterne: il caso arriverà sul tavolo del Ministro Catalfo

Un’aggiornata rappresentazione dello stato di criticità della condizione dei lavoratori della società Sittel spa in conseguenza del perdurare del mancato pagamento dei salari dei lavoratori. E’ con questa finalità che il Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, ha incontrato questa mattina, in videoconferenza, i rappresentanti sindacali di Cgil Diego Riva e Fabio Gerosa, il Presidente della Provincia Claudio Usuelli, Matteo Sironi dell’Amministrazione provinciale di Lecco e il Sindaco di Colico Monica Gilardi.

Al mancato pagamento dei salari si aggiunge il rischio di possibili cambi di appalto delle attività che pregiudicherebbero ulteriormente le condizioni economiche delle maestranze.

Il primo positivo risultato raggiunto dall’azione congiunta dei soggetti che hanno preso parte al tavolo è stato l’incontro ottenuto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, che ha convocato le parti il prossimo 9 dicembre; in quest'occasione verrà richiesto di seguire la vicenda a livello nazionale.

«Vicinanza ai lavoratori»

«Come Prefettura, come presenza dello Stato, del Governo sul territorio stiamo seguendo gli sviluppi di questa vicenda - ha detto il Prefetto – Oggi ho incontrato nuovamente le rappresentanze dei lavoratori, e, com'è naturale che sia, ho chiesto anche al Ministro dello Sviluppo economico, ricevendo le istanze dei lavoratori, di aprire un tavolo di negoziazione a livello nazionale. Anche l’Amministrazione provinciale ed il Sindaco di Colico stanno manifestando la vicinanza del territorio ai lavoratori che rischiano il posto di lavoro perché, soprattutto in questo periodo storico, non ricevere la retribuzione o peggio ancora, perdere posti di lavoro, è sicuramente un problema sociale. Appena possibile, visiterò lo stabilimento di Colico per far sentire ai lavoratori la vicinanza dello Stato».

Le rivendicazioni espresse al tavolo sono state immediatamente rappresentate ai Ministeri competenti affinché nell’incontro programmato per il 9 dicembre vengano affrontate tutte le questioni.