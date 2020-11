Prevenzione del Covid-19 e gestione degli aspetti emotivi, ecco le videopillole di Ats

È stato presentato in questi giorni il percorso formativo/informativo "Insieme ai tempi del Covid".

«Il nostro Dipartimento Programmazione per l'integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali - spiega il direttore sociosanitario di Ats Brianza Lorenzo Brugola - ha realizzato un corso di formazione e informazione, inserito nel Piano di Formazione per le Unità d'Offerta Socio Sanitarie, a favore di pazienti, familiari, caregiver, volontari e cittadinanza in generale, al fine di assicurare la massima compliance e adesione ai sistemi di prevenzione per Covid-19, oltre che contenere gli aspetti emotivi e gli effetti dello stress correlato alla situazione emergenziale».

Il percorso è composto da sette videopillole, oltre a un video di lancio, sulle seguenti tematiche:

- "Vicini ma lontani" sul tema del rinforzo dei familiari per l'adesione alle procedure definite dalle strutture in tema Covid-19

- " Covid-19 Come ci fai sentire?" legato agli aspetti emotivi e alla gestione e al contenimento di questi

- "Riferimenti territoriali" con le indicazioni degli sportelli psicologici attivati dalle tre Asst del territorio

- "Cosa succede in caso di positività al Covid" quale percorso è attivato da Ats

- "Cosa sono i test diagnostici"

- "Quali sono gli strumenti per accedere ai dati sanitari e prevenire i focolai"

- "Uso appropriato dei Dpi"

Al termine del corso è possibile inviare una mail a uo.cris@ats-brianza.it per partecipare a un piccolo questionario e ricevere un attestato di partecipazione. I video sono caricati a cadenza temporale sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Ats Brianza.