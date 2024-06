A Valmadrera arriva la prima donna vigile del fuoco

Tra i vigili del fuoco di Valmadrera arriva la prima donna. Si è concluso il 15 giugno, presso il Comando dei Vigili del fuoco di Monza, il terzo corso di formazione per il personale volontario impiegato nei distaccamenti presenti nella provincia di Monza e Brianza. Il corso, della durata di 156 ore, ha fornito nozioni teorico/pratiche per la formazione iniziale dei neo pompieri.

Oltre ai 23 allievi per i distaccamenti brianzoli hanno partecipato anche 4 allievi per la provincia di Lecco: tra loro anche la prima donna a operare all'interno del distaccamento volontario di Valmadrera, attivo da più di 150 anni. La docenza è stata svolta da istruttori e formatori in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano e in servizio presso la Direzione Regionale Lombardia.