Villa Beretta firma una partnership clinica strategica con Existo

Villa Beretta, struttura lombarda d'eccellenza nazionale dedicata alla medicina riabilitativa, volta al recupero del miglior livello di funzione possibile delle persone, è ufficialmente partner clinico di Existo, società della Fabbrica di Imprese e-Novia che offre soluzioni innovative per persone con disabilità combinando tecnologia leggera e servizi digitali.

Primo focus della partnership è Sixto, innovativo dispositivo robotico indossabile che compensa le ridotte funzionalità di presa della mano realizzato da Existo, con l'obiettivo di ridare indipendenza nelle attività quotidiane. Inoltre il dispositivo dotato di sensori che tracciano e registrano i movimenti della persona, in combinazione con una piattaforma digitale, abilita un servizio unico di digital rehabilitation, che mette a disposizione dei terapisti le informazioni sul paziente da remoto.

La validazione tecnologica di Sixto e le attività di trial preclinico avverranno in collaborazione con Villa Beretta, struttura lombarda d’eccellenza nazionale dedicata alla medicina riabilitativa per persone con disfunzione neuromuscolare con alterazione funzionale dell’arto superiore. E rappresenta la prima tappa della partnership clinica di lungo periodo - iniziata nei primi mesi del 2020 - tra il presidio di riabilitazione dell'Ospedale Valduce a Costa Masnaga, ed Existo.

Costa primo centro a usare il device

Villa Beretta ha individuato per prima il potenziale tecnologico, riabilitativo e quindi sociale di Existo che mira a valorizzare la disabilità, e ha così permesso all'impresa di accrescere e affinare la propria proposta avvalendosi della consulenza della struttura lombarda d'eccellenza.

Existo mette a disposizione il dispositivo Sixto da utilizzare all'interno del Presidio di medicina riabilitativa dell'Ospedale Valduce per attività di validazione della soluzione, che diverrà così il primo centro a poter offrire ai propri pazienti il device una volta certificato e il relativo servizio esclusivo di riabilitazione.

Una delle significative ricadute importanti della collaborazione si esplica in un progetto di ricerca multidisciplinare e studio clinico incentrati sugli effetti cognitivi definiti dall'intenzione del movimento attraverso l'utilizzo di Sixto in soggetti con disfunzione neuromuscolare con alterazione funzionale dell'arto superiore.

Vincenzo Russi, Co-Founder di e-Novia, ha dichiarato: "È un privilegio essere partner di Villa Beretta nell'area per noi strategica dell'Augmented Human, dedicata allo sviluppo di tecnologie dal forte impatto sociale che consentono di migliorare la qualità della vita. Si tratta di un'ulteriore conferma di come e-Novia, la Fabbrica di Imprese che unisce competenze politecniche e competenze manageriali, rappresenti un asset di innovazione responsabile per la società e per il Paese".