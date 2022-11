Oltre 200.000 visitatori: record storico per Villa Monastero

Villa Monastero ha superato quota 200mila visitatori, confermandosi una delle Ville più frequentate del Lago di Como. Lo annuncia con soddisfazione la Provincia di Lecco, ente impegnato a promuovere sempre di più a livello turistico la suggestiva dimora di Varenna.

"Il 2022 è l’anno in cui si è registrato un aumento costante di visitatori, che non si è arrestato con il finire dell’estate, ma è proseguito anche nei mesi autunnali. Segno, questo, di un lavoro di estensione della stagione turistica sul lago di Como che sta portando i suoi frutti - commentano la Presidente della Provincia Alessandra Hofmann e la Consigliere delegata a Cultura e Turismo Fiorenza Albani - Un successo che arriva grazie anche alle iniziative culturali messe in campo dalla Provincia di Lecco nel corso dell’intera stagione, con ben 6 mostre. Quest’anno si è visto finalmente il ritorno di numerosi stranieri, che sempre più apprezzano le bellezze del nostro patrimonio artistico e naturalistico".

Sono aumentati i ricevimenti di matrimonio e importanti eventi di moda

"Sono inoltre aumentati considerevolmente gli eventi privati, cerimonie civili e simboliche, ricevimenti e proposte di matrimonio, i servizi fotografici privati e commerciali, con la presenza anche di numerose e importanti case di moda italiane e straniere che fanno conoscere Villa Monastero in tutto il mondo”.

Da segnalare inoltre che lo scorso 10 novembre la Consigliere Albani ha ritirato in Regione Lombardia la targa del riconoscimento regionale. La Casa Museo Villa Monastero di Varenna, già individuata come raccolta museale, ha infatti ottenuto finalmente il riconoscimento regionale come Museo nell’ambito dell’undicesimo provvedimento di accreditamento delle raccolte museali e dei musei lombardi.

"Un traguardo che premia l’importante lavoro svolto in ambito di ricerca e valorizzazione culturale - sottolineano la Presidente Hofmann e la Consigliere Albani - Conseguire il riconoscimento regionale significa entrare a far parte del Sistema museale nazionale, premio significativo che ci consentirà di essere promossi a livello nazionale. Dei dieci nuovi musei riconosciuti, ben tre fanno parte del Sistema Museale della provincia di Lecco: oltre a Villa Monastero, il museo Abegg di Garlate e il Museo delle Grigne di Esino Lario".

Aperture e orari di visita a Villa Monastero

Nel prossimo periodo Villa Monastero resterà aperta sabato 26 e domenica 27 novembre dalle ore 10 alle 17, mentre a dicembre, oltre alle aperture ordinarie nei fine settimana, sono previste anche aperture straordinarie in occasione delle festività: dal 3 all’11, e poi ancora il 17,18, 24, e dal 26 al 31 dalle 10 alle 17. Anche nel periodo natalizio Villa Monastero avrà un'atmosfera speciale e con le nuove visite si potrebbero stabilire nuovi record.