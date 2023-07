Nuovo boom di visitatori a Villa Monastero

Anche il mese di giugno si è chiuso con numeri da record per Villa Monastero di Varenna, che ha fatto registrare ben 37.228 ingressi, rispetto ai 26.008 del 2022. Lo ha reso noto oggi la Provincia di Lecco, precisando che: "Da gennaio a giugno 2023 i visitatori sono stati 97.320, contro gli 83.568 dello stesso periodo 2022: numeri molto significativi, considerando che la Casa museo ha riaperto al pubblico domenica 28 maggio e fino a questa data è stato possibile visitare solo il giardino botanico".

La splendida villa a lago di Varenna è stata infatti oggetto di recente di un importante intervento di restyling che ha permesso di dare un nuovo volto alla facciata. Di seguito il riepilogo dei dati con il raffronto degli ultimi anni:

Giugno 2023: 37.228 ingressi - da gennaio a giugno 2023: 97.320

Giugno 2022: 26.008 - da gennaio a giugno 2022: 83.568

Giugno 2021: 7.689 - da gennaio a giugno 2021: 14.867

Giugno 2020: 4.258 - da gennaio a giugno 2020: 7.775

Giugno 2019: 13.498 - da gennaio a giugno 2019: 42.836

Intanto anche per le prossime settimane sono in programma diversi eventi culturali a Villa Monastero. Per ulteriori informazioni: telefono: 0341 295450, mail: villa.monastero@provincia.lecco.it sito internet: www.villamonastero.eu