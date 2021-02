Villa Monastero, sino a fine emergenza ingresso gratuito per volontari e lavoratori della sanità

La Provincia di Lecco ha stabilito l'ingresso gratuito a Villa Monastero per tutti i medici, gli infermieri, il personale tecnico e sanitario ausiliario in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e private italiane.

L'iniziativa è valida da sabato 13 febbraio fino al termine dell'emergenza sanitaria, attualmente fissato al 30 aprile; per ricevere il titolo di ingresso gratuito basterà presentare alla biglietteria della Villa il tesserino di riconoscimento rilasciato dagli ordini professionali o dalle aziende sanitarie di appartenenza.

«Abbiamo pensato a questa iniziativa - spiegano il presidente Claudio Usuelli e il consigliere provinciale delegata alla Cultura, Turismo e Villa Monastero Irene Alfaroli - in segno di gratitudine per il lavoro svolto da tutti gli operatori sanitari che durante la pandemia da Covid-19 si sono distinti per la loro dedizione e lo spirito di sacrificio per contrastare l'emergenza sanitaria in atto, mettendosi sin da subito in prima linea e sacrificando spesso tempo, salute e affetti. Un gesto semplice, ma con un grande significato: unire cultura e medicina per una cura della persona nella sua integralità».