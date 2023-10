L'antica dimora diventa "La Villa degli scacchi": un successo

Regina, Re, alfieri e cavalli fanno centro. Domenica 8 ottobre Villa Monastero di Varenna ha ospitato l'iniziativa La Villa degli scacchi, promossa dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Circolo scacchistico Boris Spassky di Lecco. La giornata era dedicata a ragazzi, educatori e genitori con approfondimenti sul tema degli scacchi.

Al mattino nella sala Fermi si è tenuta la conferenza "Gli scacchi in età scolare": la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann ha aperto l'incontro con un intervento di saluto e si è complimentata per l'iniziativa. La conferenza è proseguita con l'intervento di Nicola Gerundino, presidente del Circolo Scacchistico Boris Spassky di Lecco su "Di che cosa parliamo quando parliamo di scacchi", con aneddoti interessanti e curiosi. Sono poi intervenute Marta Frizzi, educatrice, su "Gli scacchi e la matematica" e Cristina Oltramonti, psicologa, su "Gli scacchi in età scolare".

Al termine dell'incontro vi è stata l'intervista a Paolo Delmastro, autore del romanzo thriller Il primo cassetto in basso a tema scacchistico.

In mattinata parte del Giardino botanico è stata dedicata al gioco libero degli scacchi, mentre nel pomeriggio si è tenuto il Torneo Mini Champions Chess Liga, dedicato a giocatori e giocatrici under 14 con la supervisione di un arbitro federale di scacchi. Tra le dodici squadre partecipanti il circolo Spassky si è fatto onore arrivando al secondo posto.