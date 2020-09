Villa Monastero protagonista su Sound Italia tv web radio

Lunedì 21 settembre alle 21 e in replica domenica 27 settembre alle 10.30 su Sound Italia tv web radio www.sounditalia.it andrà in onda una puntata speciale di Connetti@moci dedicata a Villa Monastero di Varenna.

Connetti@moci è una trasmissione di informazione e di riflessione sulle tematiche sociali e fatti di attualità, a cura di Enrico Leva, agronomo che fa conoscere luoghi meravigliosi grazie ai fiori, condotta da Stefania Benni e Sandro Mini.

Nel corso della puntata troveranno spazio le interviste al consigliere provinciale delegato alla Cultura e al Turismo Irene Alfaroli e al Conservatore della Casa Museo Anna Ranzi.

«Abbiamo colto volentieri questa interessante opportunità di promozione di Villa Monastero - commenta il consigliere Alfaroli - Come Provincia stiamo lavorando per rendere la Villa sempre più accogliente per la vasta platea di pubblico e offrire un ventaglio di iniziative in grado di soddisfare le diverse aspettative dei visitatori, con nuove occasioni e opportunità».