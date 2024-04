Villa Monastero piace sempre più: oltre 3.300 visitatori in due giorni

Villa monastero piace sempre più. Dopo il boom del mese di marzo con un nuovo record di visitatori, la splendida dimora a lago di Varenna recentemente ristrutturata ha giocato un ruolo da protagonista nel primo fine settimana di Ville Aperte in Brianza, edizione di Primavera.

La Provincia di Lecco ha infatti aderito all'iniziativa con Villa Monastero, che ha fatto registrare i seguenti accessi: sabato 27 aprile 2.029, domenica 28 aprile 1.299. In totale ben 3.328 in due sole giornate. Ville Aperte in Brianza torna ora nei giorni 1, 4 e 5 maggio: i visitatori potranno accedere a Villa Monastero con biglietto a prezzo ridotto; inoltre, sono previste visite guidate, il 1° e 4 maggio alle 14.30 e alle 16.00, con prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info.