Villa Monastero: in un solo mese di riapertura oltre 5mila visitatori

Numeri lusinghieri per la dimora sul lago a Varenna da quando è stata riaperta al pubblico il 1° maggio. In corso di svolgimento numerose iniziative

La riapertura post-covid è avvenuta da poco, ma i numeri sono decisamente lusinghieri per Villa Monastero. La splendida dimora varennese sul lago, dal 1° maggio a lunedì 31, ha fatto registrare in totale 5.238 visitatori.

«I dati relativi al mese di maggio - commenta la consigliera provinciale delegata alla Cultura, Turismo e Villa Monastero Irene Alfaroli - Ci fanno ben sperare per la prossima stagione estiva. Come Provincia di Lecco siamo impegnati nell'organizzazione di varie iniziative e appuntamenti per offrire al pubblico nuove occasioni per visitare Villa Monastero. L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale e artistico della villa e le potenzialità di accoglienza che, soprattutto durante e dopo questa fase di pandemia, cercano di indirizzarsi anche verso il turismo di prossimità».

Tanti eventi in calendario

Proseguono a pieno regime anche le iniziative organizzate a Villa Monastero: dal 2 al 27 giugno la mostra "Testa o croce" di Federico Wilhelm; la mostra sul percorso napoleonico allestito in occasione del bicentenario della morte di Napoleone curato da Anna Ranzi; l'esposizione dell'antica pergamena del 1204 donata dai fratelli Cremaschi. C'è poi l'interessante iniziativa della visita in watertaxi sia alla Villa sia all'Orrido.