Le tre ville da sogno a Lecco: per acquistarle serve più di un milione di euro

Ville da sogno in città, per acquistarle serve più di un milione di euro. Le Dimore più lussuose nel capoluogo di Lecco sono in vendita per cifre da capogiro, come riporta Engel & Volkers, prestigiosa agenzia di compravendita che di recente ha aperto anche un ufficio fisico in via Bovara.

Villa con piscina e vista panoramica

La più cara in assoluto è una villa di 500 metri quadri con piscina e vista panoramica. Cinque le camere da letto, 7 i bagni con un giardino di 900 metri quadri intorno. Non mancano 2 garage e 6 posti auto, con una vista da sogno sui dintorni di Lecco. Prezzo 2.800.000 euro.

La villa in stile liberty

Il secondo immobile nella speciale "classifica" è una villa di pregio costruita nel 1913 in stile liberty riprendendo le caratteristiche delle più importanti dimore lecchesi. Si trova in centro Lecco e il prezzo è di 1.250.00 euro. Le caratteristiche? Superficie abitabile di 550 metri quadri, giardino di 300 metri quadri, 7 camere e 4 bagni.

Villette a Falghera

In zona residenziale, a Falghera, sopra l'abitato di Lecco, ville singole di ampia metratura con giardino privato e splendida vista sulla città del Manzoni e sul lago. Servono 1 milione e 50mila euro per acquistarne una, 5 locali e 2 bagni per una superficie di 450 metri quadri, giardino di 500. I posti in garage sono 4. L'anno di costruzione è il 2015.

Secondo le inserzioni pubblicate su Engel & Volkers, sono inoltre più di dieci le soluzioni abitative a Lecco il cui prezzo è compreso da 500mila a 1 milione di euro.