Terno giocato a Lecco vale una vincita di 11.500 euro

La Dea bendata ha premiato un fortunato giocatore o una fortunata giocatrice lecchese. Nell'ultima estrazione di sabato, infatti, il Lotto ha fatto registrare una vincita in città pari a 11.500 euro grazie a un terno. Si è trattato di una delle vincite più alte del weekend in Lombardia.

Le altre vincite in Lombardia

Proprio la Lombardia è stata la grande protagonista delle estrazioni del fine settimana dei concorsi Lotto e 10eLotto, risultando la regione con il maggior numero di premi distribuiti.

Come riporta l'agenzia di stampa Agimeg, la più alta è stata realizzata al 10eLotto a Opera, in provincia di Milano, con un '6' da 25mila euro. A Vigevano, in provincia di Pavia, è stato realizzato un '8' da 20mila euro a fronte di una spesa di soli 3 euro. A Cugliate Fabiasco, in provincia di Varese, sono stati vinti 15mila euro. A Brandico, in provincia di Brescia, centrato un '5' da 10mila euro. La fortuna è passata anche a Milano con un '6' da 6mila euro. A Brescia con una giocata nella 'Modalità Frequente' sono stati vinti 5mila euro.

Ricordiamo che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può creare dipendenza patologica.