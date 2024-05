Dervio, gioca 5 euro a Lotto e ne vince quasi 12mila

La Dea bendata bacia il territorio lecchese e in particolare l'Alto Lario. Una giocata da 5 euro a Dervio ha fruttato infatti una vincita di 11.875 euro a un fortunato o una fortunata che ha realizzato tre ambi e un terno.

A riportarlo sono le agenzie specializzate Agimeg e Agripro. Nell'ultima estrazione del Lotto quella derviese non è stata l'unica vincita di una certa entità fatta registrare in Lombardia. La più alta di giornata arriva da Soncino, in provincia di Cremona, dove sono stati vinti 62.750 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Venezia (con i numeri: 12-15-48-57), a cui si aggiungono i 23.750 euro vinti a Erba, in provincia di Como.

L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 438,7 milioni in questo 2024. Ricordiamo che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può creare dipendenza patologica.