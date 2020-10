Torna il grande alpinismo, si assegna il Premio Stile Alpino

Il grande alpinismo arriva a Lecco. Sono state scelte dalla giuria del Premio Stile Alpino le imprese realizzate durante l'ultimo anno da scalatori e alpinisti italiani. In collaborazione con la rivista Stile Alpino Magazine - magazine di alpinismo fondato dal gruppo dei Ragni della Grignetta nel 2009 ed oggi gestito da Alpine Studio Editore – il Lecco Mountain Festival è ora alla sua seconda edizione.

Il premio è diviso nelle categorie "arrampicata", per tutte le ascensioni effettuate su roccia, sia in Italia che all'estero, e il premio "alpinistico", per tutte le ascensioni effettuate su neve, ghiaccio e misto su grandi pareti o in alta quota.

La giuria composta da Giuseppe Miotti, Mario Conti, Roberto Chiappa, Andrea Gaddi, Simone Pedeferri e Federico Magni ha selezionato fra una serie di ascensioni che si sono contraddistinte per stile e carattere, i finalisti fra i quali verranno scelto i vincitori sabato 17 ottobre, nella sala Camera di Commercio di via Tonale 28 a Lecco.

Tutti i finalisti saranno presenti alla serata di premiazione, per raccontare la propria ascensione e per mostrare video e immagini. Al termine della serata verrà assegnato il premio "arrampicata" e il premio "alpinistico".

Presentazione del libro

In apertura della serata di sabato si svolgerà un momento dedicato alla lunga storia dei Ragni con la presentazione del lavoro di Serafino Ripamonti autore del libro "I Ragni di Lecco", edito da Rizzoli: 74 anni di storia di grandi imprese alpinistiche in giro per il mondo che verranno ripercorsi fra racconti e immagini.

Le ascensioni finaliste

Queste le ascensioni finaliste: