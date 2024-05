A Mandello "controllata ogni persona sospetta che scende dai treni"

A Mandello scatta il piano anti-violenza. Dopo gli episodi accaduti nel fine settimana a Mandello Basso e lunedì in stazione, l'Amministrazione comunale è corsa ai ripari: sono scattati oggi, martedì, i controlli straordinari proprio allo scalo ferroviario del comune lariano.

"Abbiamo interpellato la Prefettura per ulteriori pattugliamenti - spiega il sindaco Riccardo Fasoli - ma, finché riusciremo, andremo avanti con le sole nostre forze. Ho chiesto ai Carabinieri e alla Polizia locale di dare precedenza al nostro paese, vista la situazione, e convogliare l'attenzione nei punti critici. Da oggi ogni persona sospetta all'uscita dai treni verrà controllata".

Ragazzini provenienti da fuori

Lo scopo è impedire a gruppi di giovanissimi che arrivano proprio con i convogli ferroviari, spesso miscelandosi ad alcuni residenti, di mettere a segno colpi, vandalismi e di delinquere. "Purtroppo si tratta di 14-15enni e diventa molto difficile perseguirli - sottolinea il sindaco - Dispiace moltissimo anche per i loro genitori, che di certo non possono avere tutte le colpe. Li conosciamo quasi tutti, arrivano dal Lecchese e anche da fuori provincia e in genere si dirigono ai Giardini. Sono gli stessi che domenica hanno forzato l'area di cantiere per andare a giocare e prendere il sole".

Venerdì l'aggressione al povero esercente di piazza Garibaldi. "In quel caso si è trattato di un mix di residenti e forestieri che purtroppo si lasciano trascinare".

I controlli straordinari proseguiranno fino al weekend. "Vorremmo riuscire a estenderli ogni fine settimana e nei periodi di maggiore afflusso" conclude Fasoli.