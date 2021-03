Violenza domestica ai tempi del Covid-19, la Polizia ricorda: «YouPol e 1522 gli strumenti per combatterla»

YouPol, l’app realizzata dalla Polizia di Stato, nata per segnalare episodi di spaccio e bullismo, è stata estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche. L'estensione dell'applicazione a questo tipo di reati è un ulteriore passo in avanti per contenere alcuni fenomeni che, in questo periodo di emergenza per il Coronavirus nel quale siamo costretti alla forzata permanenza in casa, potrebbero avere un incremento.

Trasmettere segnalazioni che vengono automaticamente georeferenziate

L’app è caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato; le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l’utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti. E’ inoltre possibile dall'app chiamare direttamente il Numero Unico di Emergenza 112. Tutte le segnalazioni vengono ricevute dalla sala operativa della Questura competente per territorio.

Per chi assiste alle violenze è possibile anche la segnalazione anonima

Per chi non vuole registrarsi fornendo i propri dati, è prevista la possibilità di fare segnalazioni in forma anonima.

Anche chi è stato testimone diretto o indiretto - per esempio i vicini di casa - può denunciare il fatto all’Autorità di Polizia, inviando un messaggio anche con foto e video.

L’applicativo, nato dalla ferma convinzione che ogni cittadino è parte responsabile ed attiva nella vita democratica del Paese, si può scaricare gratuitamente ed è disponibile per dispositivi Ios e Android.

Per le donne vittime di violenza attivo anche il numero verde 1522

Le donne vittime di violenza possono comunque contattare il numero verde 1522 attivo 24 ore su 24. Il 1522 è un servizio pubblico promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al numero rispondono operatrici specializzate che accolgono le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.