Corenno Plinio è uno dei borghi più belli d'Italia: il premio si avvicina

Il 3 marzo Corenno Plinio diventerà ufficialmente uno dei "Borghi più belli d'Italia". Il riconoscimento è stato assegnato dall'associazione lo scorso 22 dicembre, dopo qualche giorno passato ad affrontare il ricorso presentato da un gruppo di cittadini che ha frenato l'ingresso nell'esclusivo club. Venerdì 26 gennaio al "Borgo dei mille gradini" di Dervio hanno fatto capolino il vice presidente dell'associazione, Pier Achille Lanfranchi, e il consigliere nazionale di Anci Giancarlo Valsecchi. Lanfranchi è rimasto entusiasta della visita a Corenno e tornerà il 3 marzo in occasione della consegna dell'attestato ufficiale con il presidente dei Borghi più belli d'Italia, Fiorello Primi.

Corenno Plinio tra i "Borghi più belli d'Italia"

Dervio, con Corenno Plinio, è il terzo comune nelle province di Lecco, Como e Sondrio a ricevere il riconoscimento tra i 24 sparsi in tutta la Lombardia.

La commissione scientifica dell'associazione "I Borghi più belli d'Italia", voluta dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha selezionato Dervio, con il "Borgo dei mille gradini", per entrare nel ristretto numero di località che rispondono ai criteri di ammissione: integrità del tessuto urbano, armonia architettonica, vivibilità del borgo, qualità artistico-storica del patrimonio edilizio pubblico e privato, servizi al cittadino.

Numerosi i benefici derivanti dall'ammissione di Dervio nel ristretto numero dei borghi più belli d'Italia. Nelle province di Lecco, Como e Sondrio sono solo due i paesi inseriti, in tutta la Lombardia sono 24. Per prima cosa un maggior numero di visitatori e di ospiti nel paese con i relativi vantaggi per le attività commerciali e per chi affitta le case e i b&b. Altro aspetto importante riguarda il valore degli immobili che, rientrando in un borgo di pregio riconosciuto a livello nazionale, diventano ancora più appetibili per il mercato. La prossima primavera ed estate a Dervio si potranno già vedere i risultati. "Ringraziamo la dirigenza e i tecnici de 'I borghi più belli d'Italia' per aver scelto 'il borgo dei mille gradini' di Dervio con l'obiettivo di migliorare sempre più l'offerta turistica e la qualità di vita degli abitanti" chiosano dall'Amministrazione.