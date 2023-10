Colori d'autunno: una gita fuoriporta agli orti botanici di Lombardia

Fiori e foglie si tingono dei colori autunnali: negli orti botanici della Lombardia sono tante le occasioni per ammirarli.

Dopo un inizio d'autunno anomalo, caratterizzato da giornate limpide e temperature record a livello globale, l'arrivo della seconda metà del mese di ottobre è stato accompagnato da un clima tipicamente autunnale. È proprio questo il periodo migliore per scoprire la bellezza della natura che cambia le tonalità e le sfumature delle sue foglie.

Gli orti botanici aderenti alla Rete sono sempre pronti ad accogliere i visitatori. In qualità di luoghi museali a cielo aperto, la loro missione include le attività educative e sono svariate le opportunità offerte alle scuole di ogni ordine e grado, che anche nei periodi di chiusura degli orti botanici possono continuare a tenere come riferimento questi luoghi per la continua attività di divulgazione finalizzata a far conoscere e rispettare la natura. L'obiettivo della Rete degli orti botanici della Lombardia è proprio quello di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali: questa sensibilizzazione si traduce in una serie di attività svolte negli orti botanici della regione, comprendenti iniziative che contribuiscono a promuovere la conservazione delle specie e la tutela della biodiversità.

Gli orari di apertura

I tre orti botanici appartenenti all'Università degli Studi di Milano osservano i seguenti orari: l'Orto botanico di Brera è aperto dal lunedì al sabato (non festivi) dalle 10 alle 18 fino al 31 ottobre e dalle 9.30 alle 16.30 dal 2 novembre; l'Orto botanico "Città Studi" è aperto fino al 31 ottobre (nei giorni non festivi) dal martedì al giovedì, dalle 10 alle 17, e il venerdì dalle 10 alle 16, mentre l'Orto botanico "G.E. Ghirardi" di Toscolano Maderno è momentaneamente chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione. L'Orto botanico di Bergamo "Lorenzo Rota" fino al 31 ottobre accoglie i visitatori della Sezione di Città Alta tutti i giorni dalle 10 alle 17 e quelli della Sezione di Astino tutti i giorni dalle 100 alle 12 e dalle 14 alle 17, festività comprese; dal 1° novembre Sezione di Città Alta tutti i giorni 10-17, Sezione di Astino sabato 10-12 e 14-17, domenica e festivi 10-17. Il Giardino botanico alpino "Rezia" di Bormio è aperto fino al 29 ottobre per iniziative e visite guidate nei fine settimana del 21-22 e 28-29 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, mentre dal lunedì al venerdì, fino al 31 ottobre, è visitabile in autonomia dalle 8 alle 17, con il personale all'opera in Giardino. L'Orto botanico di Pavia è visitabile su richiesta o per le scuole. Per eventuali aperture o chiusure straordinarie è fortemente consigliata la consultazione dei siti dei singoli orti botanici.

Le iniziative in programma

Orto botanico di Brera

Sabato 28 ottobre l'Orto botanico di Brera propone un programma di attività per adulti e bambini con visite guidate e laboratori dedicati alla stagione autunnale. A novembre organizza il corso di pittura botanica Taccuino d'autunno. Dipingere dal vero fiori e frutti autunnali con la guida della pittrice botanica Margherita Leoni.

Orto botanico di Bergamo "Lorenzo rota"

L'Orto botanico di Bergamo "Lorenzo Rota" organizza, sabato 21 ottobre, nell'ambito del Progetto Forme-La natura in segni, un laboratorio di disegno naturalistico, alle ore 15 presso la Sezione di Città Alta-Una finestra sul paesaggio.

Giovedì 26 ottobre alle ore 17.30, presso la Sala Viscontea, incontro rivolto a ragazzi e adulti "Impollinazione e impollinatori": quali sono le interazioni tra piante e artropodi, durante il quale si parlerà delle attività che gli artropodi svolgono sui fiori e di come cambiano le comunità di impollinatori a seconda dell'ecosistema di riferimento. Prenotazione consigliata al seguente link.

Sabato 28 ottobre presso il Monastero di Astino, alle ore 10, "La rava e la fava", convegno e degustazione su conservazione, valorizzazione e caratterizzazione morfologica e genetica di varietà ortive "minori" locali. Presso la Sezione di Astino-Valle della Biodiversità, alle ore 16, "La ricchezza dall'orto al piatto", laboratorio esperienziale sull'esplorazione dell'agro-biodiversità, che verrà riproposto il 29 ottobre alle ore 10.

Sempre visitabile presso la Sala Viscontea dal 22 luglio 2023 al 7 gennaio 2024, sabato dalle 15 alle 18, domenica e festivi 10-13 e 15-18, l'atelier espositivo "L'altro orto botanico", dalla Pomona alla Città Amica delle Api e dei Fiori.

Giardino botanico alpino "Rezia" di Bormio