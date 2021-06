Vismara, i dipendenti tornano all'attacco: «Basta prese in giro. Volete il fallimento e la delocalizzazione»

«Abbiamo posto tre domande che non hanno ancora avuto risposta»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Le nostre domande, alle quali vorremmo delle risposte.

È già passata una settimana da quando noi dipendenti abbiamo rivelato che dietro alla società Spienergy di La Spezia, oppositrice all’omologa del concordato di Vismara, c’è Ettore Rocchi, avvocato di Bonterre.

Al di là delle repliche di Bonterre che nulla c’entrano con aspetti che a noi riguardano, vorremmo che ci venisse spiegato perché nessuno ha smentito il legame Spienergy-Rocchi-Granterre-Bonterre: ci risulta che Spienergy si è domiciliata anche presso lo studio dell’avvocato Cristina Mantelli di Bologna, la stessa da cui si è domiciliato Rocchi nei ricorsi per l’”abuso del diritto” e la “competenza territoriale” del concordato Pini-Amco!

È un caso?

Il Commissario ha confermato che Spienergy, al pari dei creditori chirografari, nulla recupererebbe in caso di fallimento. Quindi: quale sarebbe l’interesse di Spienergy, che sta sostenendo ulteriori spese legali, a richiedere il fallimento di Vismara?

Con il massimo del rispetto chiediamo al Gruppo Bonterre (e a chi li rappresenta nelle varie sedi) di non prendere in giro né noi dipendenti, né l’opinione pubblica.

Cari signori “salvatori di Ferrarini”, noi dipendenti attendiamo ancora una risposta alle seguenti domande:

Qual è il legame di Ettore Rocchi e Bonterre con Spienergy, e perché vogliono fare fallire Vismara se non ne ricaverebbero nulla?

Se dite di difendere i posti di lavoro, perché vi nascondete dietro Spienergy per fare fallire un’impresa lasciando a casa 164 persone?

In caso di fallimento di Vismara, come da vostro obiettivo, i lavoratori verrebbero tutti reintegrati negli stabilimenti di Bonterre e quindi delocalizzati, essendo la Vismara di Casatenovo?

Ma non eravate preoccupati per la nostra delocalizzazione?

Attendiamo una risposta e ne approfittiamo per ricordare che la pagina Facebook “Info Dipendenti Gruppo Ferrarini” rappresenta il pensiero degli stessi e non, come spesso riportato dai giornali, quello “di alcune RSU”.