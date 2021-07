"Vita da cani", un video di sensibilizzazione contro l'abbandono targato Lecco

Patrocinato dall'associazione Zampamica, il filmato usa l'ironia per sensibilizzare sull'amore verso gli animali e su un fenomeno tristemente in aumento soprattutto nella stagione estiva. A proporlo è il canale lecchese "Storties"

Cosa ne pensano i cani dei comportamenti che spesso noi umani assumiamo? Chissà cosa nascondono fra tutti quei "Bau! Bau!"

Con questo spirito è nato "Vita da cani", un video che usa l'ironia per sensibilizzare su un fenomeno tristemente in aumento soprattutto nella stagione estiva, l'abbandono. A proporlo è "Storties", progetto video lecchese creato dal giornalista (e nostro redattore) Stefano Bolotta.

«Il mio obiettivo - spiega Bolotta - è sensibilizzare in merito a un argomento estremamente delicato e di interesse: l'abbandono dei cani, nonché la mancanza di attenzione e cura nei loro confronti, anche nella quotidianità. Per questo ho realizzato un video che adotta una comunicazione ironica e diretta (ovviamente provocatoria) per trasmettere il messaggio che intendo veicolare».

La puntata

Ciò è stato realizzato attraverso il personaggio principale del progetto "Storties", l'ingenuo Pierfischio, come testimonial nei panni di un cane. Il motivo è semplice e a spiegarlo è lo stesso Bolotta: «Troppe volte ci comportiamo in maniera fredda e distaccata (fino a diventare spietati quando vengono abbandonati) con i nostri amici animali, sorvolando sulle loro reali necessità. Cosa succederebbe se al posto loro ci fosse un umano? Forse rideremmo, accorgendoci delle nostre mancanze. Una risata, però, destinata a diventare amara se pensiamo che nella realtà ci comportiamo così con i cani».

Il video ha ottenuto il patrocinio dell'associazione lecchese Zampamica 2010 Onlus, da sempre attenta alla tematica dell'abbandono. Al momento è possibile visionarlo sul canale YouTube delle Storties; nei prossimi giorni il lavoro verrà caricato anche sulle pagine Facebook e Instagram.

Per guardare il video