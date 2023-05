Allarme truffe agli anziani, volontari a lezione per difenderli

La mancanza di reti parentali o amicali, la fragilità fisica ed emotiva delle persone anziane possono contribuire a rendere la persona facile bersaglio di criminali e truffatori. Ma non solo: occorre prestare la massima attenzione nei confronti di malviventi che studiano in ogni minimo dettaglio come entrare in azione e tratte in inganno la vittima del furto.

È quanto emerso in occasione del progetto "Argo: occhio alle truffe" attivato nei giorni scorsi dalla Comunità montana Valsassina e Valvarrone in collaborazione con Auser Leucum e la cooperativa Sineresi allo scopo di prevenire raggiri e situazioni pericolose ai danni degli anziani.

Truffe e furti sono avvenuti di recente anche nel territorio lecchese: uno dei più clamorosi pochi giorni fa a Valgreghentino dove una donna è stata derubata dei propri ori nascosti in casa, da un malvivente che si era spacciato per tecnico comunale dicendo di essere stato mandato dalla figlia dell'anziana per vedere se stesse bene.

Il progetto "Argo", finanziato dalla Regione, prevede diverse azioni: la formazione degli operatori dei servizi, incontri pomeridiani rivolti agli anziani, serate e video di sensibilizzazione. Nei giorni scorsi, presso la sede di Auser si è tenuto un corso per la formazione degli operatori che quotidianamente assistono gli anziani, tenuta dalle psicologhe del centro La Tartaruga, Elisa Rosa e Giulia Bonanomi.

"È particolarmente importante fornire a tutti gli operatori che si interfacciano in modo diretto con la popolazione anziana più fragile e quindi più a rischio, una formazione dedicata al rilevamento dei segnali di pericolo per l’anziano - fa sapere Auser - Questo per contrastare i reati compiuti a danno delle persone più fragili, specialmente le truffe e le frodi, e per fornire un primo supporto e sostenere la persona che corre il rischio di trovarsi in tali situazioni".