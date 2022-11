Volontari all'opera nel torrente Cif per prevenire rischi idraulici

Il Gruppo comunale di Protezione civile ancora in azione a Lecco a tutela del territorio. Nei giorni scorsi si è svolto infatti un intervento di prevenzione del rischio idraulico che ha interessato l'alveo e le sponde del torrente Cif nel tratto di via alla Fonte. L'intervento, finalizzato allo sfalcio e al contenimento della vegetazione presente nell'alveo del torrente, è stato promosso dal servizio di protezione civile comunale d'intesa con il servizio ambiente del Comune di Lecco. Circa una ventina di volontari del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile sono stati impiegati e hanno potuto adoperare attrezzature e mezzi specifici.

"Esprimo la mia gratitudine ai volontari del Gruppo comunale che si sono impegnati in prima persona nell'essenziale azione di prevenzione del rischio idraulico, e agli uffici ambiente comunali che hanno lavorato in sinergia affinchè questa preziosa attività venisse messa in campo - ha commentato Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Protezione Civile - La pulizia dei torrenti è un'azione fondamentale, perchè agevola il deflusso superficiale dei corsi d’acqua: così, anche quella che apparentemente è una piccola azione, come quella dei volontari, si rivela in realtà un contributo imprescindibile per la custodia del territorio".