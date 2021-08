A Santa Maria Hoè è arrivato il Wi-Fi gratuito all'aperto. "Il servizio - spiega il sindaco Efrem Brambilla - è già funzionante ed è già accessibile a tutte le persone che passano nel nostro territorio. Il nostro sistema per la connessione a internet è diffuso nel territorio grazie a ponti radio che abbiamo creato per superare i versanti del nostro Monte di Brianza".

Come per altre iniziative pubbliche realizzate in paese, l'amministrazione Brambilla ha potuto contare su risorse giunte da enti superiori. "Abbiamo realizzato quest'opera grazie alla vittoria di un bando europeo per la creazione di Wi-Fi gratuito, Wifi4EU, che ha permesso al Comune di Santa Maria Hoè di accedere a un finanziamento di 15mila euro dell'Unione Europea" ha spiegato il primo cittadino.

Tutte le zone raggiunte

Oggi il Wi-Fi all'aperto è disponibile nelle seguenti zone: Centro storico, Parco Don Carlo Turrini, Area Cani, Smart Area Casetta dell'acqua, Belvedere Paù, Area Verde Via Italia, Piazza Padre Fausto Tentorio, via Don Carlo Turrini, via Lombardia, Corsia Mercato, via Cantù, via Volta, Via Rimembranze, via Semenza, via Manzoni, via Leopardi, via Risorgimento, via Piave, via Italia.

"Ringrazio il mio consigliere Saverio Morisi che con me ha preparato questo progetto - chiosa Brambilla - Un altro punto del programma elettorale è stato raggiunto".