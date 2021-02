"Earth Hour", il Wwf Lecco invita i sindaci del territorio a spegnere le luci

Il 27 Marzo 2021 torna Earth Hour-L'Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa dal WWF Internazionale.

L'Ora della Terra-Earth Hour è una manifestazione ormai affermata: l'edizione del 2020, nonostante le gravissime difficoltà derivanti dalle restrizioni adottate da molti Paesi a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, ha registrato risultati al di là di ogni aspettativa: ben 190 sono stati i Paesi coinvolti, oltre 2 milioni sono stati gli spegnimenti di monumenti, edifici istituzionali ed edifici privati, oltre 4,7 miliardi i messaggi sui social network e sul web, attraverso #EarthHour, #connect2earth e tutti gli hashtag correlati.

Earth Hour, che giunge quest'anno alla tredicesima edizione, è nata come evento simbolico per evidenziare l'urgenza e la necessità di contrastare e arrestare il cambiamento climatico. Le luci di decine di migliaia di edifici, palazzi, monumenti si spegneranno per un'ora, dalle ore 20.30 alle 21.30 del 27 marzo, attraverso tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche.

"Earth Hour 2021: schieriamoci con la natura!": è questo il messaggio che il Wwf lancia su scala globale quest'anno per ricordare come la lotta al cambiamento climatico sia strettamente connessa a quella per invertire la curva della perdita di biodiversità e come la tutela della natura costituisca la più grande alleata contro il cambiamento climatico, oltre che contribuire a ridurre il rischio dell'emergere e diffondersi delle pandemie.

L'edizione 2021 di Earth Hour, che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo in un atto simbolico che si concretizza nello spegnimento delle luci, assume quest'anno un particolare rilievo, trasmettendo il messaggio che è necessario agire subito per contrastare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, perseguendo l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile.

In questo quadro, Wwf Lecco ha invitato tutti i sindaci dei Comuni lecchesi ad aderire ad Earth Hour 2021 attraverso lo spegnimento di luoghi significativi di competenza delle Amministrazioni comunali, il 27 marzo dalle ore 20.30 alle ore 21.30 (ora italiana), contribuendo anche, laddove possibile, all'organizzazione di attività di sensibilizzazione dedicate.

Molteno, con il sindaco Giuseppe Chiarella, è stato il primo comune della provincia a raccogliere l'invito. Wwf Lecco attende con fiducia che l'esempio moltenese sia seguito anche dagli altri amministratori del territorio, con un semplice gesto simbolico a favore del pianeta e alla lotta ai cambiamenti climatici.