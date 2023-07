Con lo "zaino sospeso" materiale scolastico in dono agli alunni in difficoltà

Zaino sospeso. È questo il nome della nuova iniziativa, che intende dare sollievo alle famiglie in difficoltà economica, in vista del nuovo anno scolastico: una raccolta di materiale scolastico targata Lecco e destinata ad alunni e studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Ad attivarla è stata l'associazione "Gli Amici di Pedro" con il patrocinio di Comune di Lecco, di Confcommercio e con il supporto delle cartolibrerie della città

Gli Amici di Pedro nasce proprio a Lecco nel dicembre 2020 con l'obiettivo di raccogliere oggetti e indumenti nuovi o usati in buone condizioni da donare alle famiglie in difficoltà. Ora, per contrastare le conseguenze dei rincari che hanno determinato una crescita nel numero delle famiglie in difficoltà, questo nuovo progetto interviene sul fronte della disparità e del disagio scolastico, sopperendo alla carenza di strumenti necessari all'apprendimento, coinvolgendo da un lato le scuole e dall'altro le cartolibrerie cittadine. Il celebre "caffè sospeso" diventa dunque uno "zaino sospeso" seguendo l'esempio di un'altra iniziativa di solidarietà proposta durante la pandemia in città, quella del "pane sospeso".

Enrico Merlino: "Vogliamo aiutare le famiglie in difficoltà e favorire la cultura del riuso"

"Il nostro progetto iniziale prevedeva la raccolta di giocattoli usati in buono stato - spiega Enrico Merlino, presidente dell'associazione - Nel corso di questi tre anni abbiamo incontrato diverse famiglie in difficoltà e ci siamo resi conto che, quando disponibili tra gli oggetti donati, la scelta ricada spesso su zaini, astucci e materiale di cancelleria. Il nostro lavoro vuole promuovere la cultura del riuso, soprattutto in questo momento, ed è seguendo questa strada che stiamo lavorando per la realizzazione di un centro di riuso in collaborazione con diverse associazioni del territorio. Partecipare al progetto 'Zaino sospeso' è un altro passo che dimostra quanto siano importanti per noi la condivisione e l’aiuto reciproco".

Alessandra Durante ed Emanuele Torri: "Uno strumento di inclusione e lotta alle disuguglianze"

"Abbiamo proposto questo progetto all'associazione Gli Amici di Pedro partendo dalla convinzione che la scuola deve continuare a rappresentare il primo presidio di inclusione - commentano gli assessori alla famiglia Alessandra Durante e all'educazione Emanuele Torri - Non avere a disposizione il materiale di base rappresenta un elemento di disuguaglianza che, sommato ad altre fragilità, rischia di alimentare una sensazione di inadeguatezza che favorisce, nel tempo, il distacco dal mondo educativo e l'abbandono scolastico. Se ci pensiamo, come comunità educante, con un euro o poco più tutti insieme possiamo fare la differenza nel percorso formativo di un ragazzo o di una ragazza, regalando un quaderno, una penna, un righello. Per questo ringraziamo l'associazione e Confcommercio che hanno subito accolto con entusiasmo la proposta e in pochissimi giorni ci hanno permesso di trasformarla in realtà".

"L'iniziativa promossa dall'associazione Gli Amici di Pedro e sostenuta dal Comune di Lecco è davvero importante: fin da subito abbiamo aderito alla proposta e ci siamo attivati per sensibilizzare le cartolibrerie associate e coinvolgerle in questo progetto meritorio - sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati - Da sempre Confcommercio Lecco crede nel valore dell'educazione e dell'attenzione alle famiglie. Fare rete sul territorio, essere attori protagonisti nella comunità in cui viviamo è fondamentale per una associazione imprenditoriale come la nostra. Basti pensare al progetto del Pane sospeso che da anni i panificatori associati portano avanti proprio nel Comune di Lecco". E aggiunge: "Essere attenti alle esigenze e ai bisogni di chi fa più fatica vuol dire farsi promotori di una solidarietà virtuosa e costruttiva. Siamo certi che il progetto 'zaino sospeso' avrà successo e che anche in questa occasione i lecchesi sapranno esprimere la loro generosità".

Come donare materiale didattico

Chiunque può donare materiale scolastico non più utilizzato a Gli Amici di Pedro contattando l'associazione all'indirizzo info@gliamicidipedro.it oppure acquistare materiale scolastico, grembiuli, zaini, astucci libri, materiale di cancelleria o altro per uno “Zaino sospeso” presso le cartolibrerie aderenti. Il materiale sarà poi consegnato alle scuole durante l'anno accademico, su richiesta e indicazione delle insegnanti rispetto alle necessità degli alunni. Hanno aderito all'iniziativa la Cartolibreria dello Studente di largo Caleotto 14, la libreria Libraccio di via Cavour 44, la cartoleria e libreria Cattaneo di via Roma 52 e l'edicola cartolibreria Mer.Lo di viale Adamello 1, ma è ancora possibile dare la propria disponibilità a partecipare al progetto. Maggiori informazioni anche sul sito di Confcommercio Lecco (www.confcommerciolecco.it).