Caso Gilardi, Zamperini interroga il sindaco: «Come intende muoversi il Comune?»

Il caso Gilardi continua a fare discutere. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Giacomo Zamperini, ha depositato un'interrogazione rivolta al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e alla sua Giunta sulla vicenda che vede coinvolto il professor Carlo Gilardi e gli Istituti riuniti Airoldi e Muzzi.

«Dopo le perplessità dichiarate dal Garante Nazionale e dal presidente Canali, va fatta chiarezza a tutela e difesa del buon nome di una delle case di riposo più qualificate del nostro territorio - spiega Zamperini - Inoltre, va riportato un clima sereno per difendere anche i lavoratori e i professionisti che operano all'interno con grande capacità e per consentire le cure e le attenzioni dovute in un clima tranquillo e amorevole anche agli altri ospiti della Rsa ed alle loro famiglie, che giustamente soffrono questa sovraesposizione mediatica».

Le richieste al sindaco e alla Giunta di Lecco